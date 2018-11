Les Swiss Music Awards déménagent à Lucerne

Les Swiss Music Awards, la plus grande cérémonie de remise de prix de musique en Suisse, vont déménager à Lucerne en 2019, ont annoncé jeudi les organisateurs sur Twitter. Les onze précédentes éditions s'étaient toutes déroulées à Zurich.

Die Swiss Music Awards 2019 finden am Samstag, 16. Februar 2019 im KKL Luzern statt. More info to come! #SMA19 #KKL pic.twitter.com/4jfwgsnp6p