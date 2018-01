Les choix de la rédaction pour 2018

L’OCL toujours en fête

La saison des 75 ans de l’OCL se termine en majesté avec la 9e Symphonie de Beethoven dirigée par Joshua Weilerstein, avec les Vocalistes de l’HEMU. Elle sera précédée d’une œuvre poignante écrite juste avant la Seconde Guerre: le Double concerto pour cordes, piano et timbales de Martinu a été créé à Bâle par Paul Sacher en février 1940.

Lausanne, Métropole, lu 30 avril, ma 1er mai; Genève, Victoria Hall, je 3 mai.

Tournée pour la paix

Le coup de cœur de Matthieu Chenal

La commémoration de l’armistice de 1918 va aussi avoir des répercussions chez nous. Mieux encore, le projet de «Dix villes européennes pour la paix», dans des lieux emblématiques de la paix ou marqués par la Grande Guerre, sera illuminé par les bougies de Renato Häusler, le guet de Lausanne, coïnitiateur du projet. La tournée a débuté le 30 décembre au Sacré-Cœur de Paris, avec comme fil rouge le Stabat Mater de Pergolesi et le Gloria de Vivaldi. Elle fait escale à la cathédrale de Lausanne les 22 et 23 février et à celle de Genève les 27 et 28 avril, avec l’ensemble Lux Aeterna et le Chœur HEP, avant de gagner Bordeaux, Lille, Amiens, Verdun, Compiègne, Rome et Versailles. En contrepoint des musiques, lectures de lettres poignantes de soldats à leurs mères.

Février et avril.

