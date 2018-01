Les choix de la rédaction pour 2018

Des disques…

L’industrie discographique relève la tête sur le plan économique mais demeure soumise à la volatilité du business digital. Le calendrier 2018 reste ainsi vague sur les sorties de ses gros vendeurs. Si Justin Timberlake a fixé son Man of the Woods au 2 février et Franz Ferdinand son Always Ascending au 9 du même mois, Jack White, Bruce Springsteen, Frank Ocean, Arctic Monkeys, Muse, Céline Dion, Paul McCartney et Christina Aguilera, entre autres, prévoient prudemment la sortie de leurs albums en cours d’année. Rayon francophone, les fans de Johnny Hallyday espèrent entendre en format posthume les dix chansons enregistrées début 2017. Mylène Farmer pourrait sortir de sa tanière. Hors de ces autoroutes, ne pas rater les livraisons de Black Rebel Motorcycle Club (12 janvier) et de Ty Segall (26 janvier).

… et du live

À gros son, grosse salle: pour sa deuxième venue romande, après Yverdon en 2012, Metallica fait le pari de Palexpo, le 11 avril prochain, avec pas moins de 20 000 spectateurs espérés, histoire de fixer le record d’affluence «indoor» en Suisse francophone. Toujours à Genève, Iron Maiden espère écouler les 8000 billets de l’Arena, en juin. Les Foo Fighters, eux, se contentent des 45 000 places du Stade de Suisse, le 13 juin. Dans un registre moins grassouillet, l’année nouvelle propose quelques pépites live dans les clubs: The Sonics (8 février) et The Jesus and Mary Chain (21 mai) au Fri-son fribourgeois, Baxter Dury (27 février), Feu! Chaterton (3 avril), Converge (23 avril) et Editors (24 avril) aux Docks lausannois, At The Drive-In (23 février) à l’Usine de Genève…

Nox Orae, le tout vrai festival

Le coup de cœur de François Barras

Depuis 2010, le rendez-vous de La Tour-de-Peilz réussit le triple pari de la convivialité, de l’intransigeance et du succès. Porté par une poignée de passionnés œuvrant dans des groupes du cru, il a su bénéficier de leur énergie et de leur entregent pour appâter quelques figures cultes du rock alternatif, dépassant la programmation régionale qui caractérisait ses premières éditions. Dans le désordre: The Young Gods, Warpaint, The Horrors, Deerhoof, Goat, The Brian Jonestown Massacre ou encore The Thurston Moore Group (ex-Sonic Youth). L’été dernier, Nox Orae touchait le gros lot avec les mythiques Jesus and Mary Chain, écoulant sans problème les 3000 billets de ses deux soirs. On ignore pour l’heure quels beaux bestiaux ce vrai festival tient dans sa besace pour sa 9e édition. Seule certitude: Charlie Winston n’y sera pas. 31 août et 1er septembre.

Nik Bärtsch au Cully Jazz Festival

Le coup de cœur de Boris Senff

Il faut encore attendre le mercredi 17 janvier pour découvrir le programme complet de la 36e édition du Cully Jazz Festival. On peut se réjouir aveuglément du menu, mais on peut aussi déjà cibler la première soirée du Chapiteau dévoilée par la manifestation. Au rang des artistes accueillis le mercredi 18 avril, il y a le pianiste zurichois Nik Bärtsch , qui sera accompagné pour l’occasion par les jeunes talents de l’HEMU. Le Suisse épris de minimalisme et mariant avec virtuosité radicalité et exaltation fait partie des plus fascinants musiciens du pays. Dans un registre plus pop, la chanteuse jazzy Youn Sun Nah et ses reprises raffinées complète l’affiche avec bonheur. Du 13 au 21 avril.

(24 heures)