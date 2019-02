Les enfants du rock tirent Led Zep’par les cheveux

L’origine

Quand trois frères — Josh, Sam et Jake Kiszka — se piquent d’aimer le classic rock et décident de monter un groupe, les murs du salon ont du souci à se faire. Formé au Michigan en 2012, Greta Van Fleet tire son nom d’une vague tantine de la famille, et, l’âge cumulé de ses membres dépassant à peine celui de Keith Richards, revitalise des hit-parades américains qui avaient sombré dans l’autotune et David Guetta.

Le plus

Ne serait-ce ses tifs bruns et courts, Josh Kiszka pourrait être le fils de Robert Plant. La ressemblance vocale est sidérante: même grain, mêmes aigus, mêmes mélodies, même frime. Quant aux déroulés de guitare de son frère Jake, ils sont nés de son propre aveu de l’étude maniaque de toute l’œuvre de Jimmy Page, Monsieur Led Zeppelin, mais aussi du «Who» Pete Townshend. Bref, du beau linge très bien repassé

Le moins

Inspiration ou imitation? Derrière le vent frais de Greta, de nombreuses critiques ont regretté une resucée embarrassante de Led Zeppelin, tant le groupe reproduit jusqu’aux tics vocaux de Plant. Être cool en 2019 doit-il signifier mimer les rock stars de 1969? Fringués hippies élégants, jouant un mysticisme amérindien bon teint, les quatre semblent pour beaucoup trop bien peignés pour être honnêtes. D’autant plus que leur label Republic, lié à Universal, a jeté dans leur promotion une somme dont plus aucun groupe de rock n’aurait rêvé depuis 10 ans. Groupe choc ou gang toc?

Le disque

Clairement, tout a été déjà entendu dans «Anthem of the Peaceful Army». Riffs de blues conquérants, chant plus emphatique que toute une légion de séraphins, ambiance de space rock gonflée d’ésotérisme pour orgues gourmands… N’empêche, passé les clichés les plus lourdingues, on aurait tort de bouder les doux frissons régénérateurs de ce disque à l’enthousiasme juvénile. Un «oh yeah» d’intro, même en 2019, fait toujours plaisir. Surtout en 2019.

Rival Sons

L’origine

En Californie, Long Beach est connu pour ses surfeurs et ses bars à bikers. Rival Sons a surtout fréquenté les seconds, ses quatre membres (tous de la région) s’imbibant durant leur jeunesse de bière autant que des sons d’AC/DC, KISS, Deep Purple, Led Zeppelin… En 2009, le premier disque, sur un label branché death metal, posait les fondations d’un public fidèle qui est allé grossissant, singularisant peu à peu ce groupe, désormais parmi les gros vendeurs américains.

Le plus

Aucun chiqué derrière l’édifice de ces tueurs de scène et nulle bisbille parmi ces «fils rivaux», qui arpentent depuis dix années les clubs et festivals rock. Leur qualité instrumentale est devenue une référence, surtout pour Scott Holiday, devenu le nouveau guitar hero depuis que Jack Black fait de la dance. Idem pour le chanteur Jay Buchanan, rejeton très doué d’une myriade de vocalistes dont il a emprunté le style et l’âme sans tomber dans le plagiat.

Le moins

II a fallu du temps pour que le groupe trouve sa vraie identité au milieu des cent influences qu’il a désormais digérées. Chouchou des glorieux vétérans du temps jadis, il est parti sur la route en première partie notamment de Deep Purple et de Black Sabbath, jouant devant de grandes foules, mais peinant à s’extraire du label «groupe pour fans de musique». Ces dernières années, il est redevenu «cool» d’écouter du hard-rock et le travail commence à payer.

Le disque

Malgré le credo «un disque par année et un mois pour le composer et l’enregistrer», le 6e album des Rival Sons ne trahit aucune hâte. Il présente au contraire une gamme parfaite de styles, du rock pour stade à la Queen au gospel vitaminé final. Le groupe pourrait jouer dans la surenchère ou la frime; il préfère rester au sol, au service de la chanson, sur le terrain d’un John Lee Hooker orgiaque, comme une belle bagnole sophistiquée fonçant dans un champ de maïs. (24 heures)