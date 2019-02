Les journées du romantisme à Montreux

Les 6es Journées du romantisme essaiment dans divers lieux montreusiens une programmation en forme de vagabondages culturels entre conférences, lectures, théâtre, expositions et concerts. Deux thématiques ressortent cette année avec d’un côté un menu autour des plaisirs de la table et un autre, plus savant, sur Goethe. Mais l’un et l’autre n’excluent ni la profondeur ni la légèreté.

Au chapitre culinaire, il faut signaler la pièce à l’affiche du TMR jusqu’au 24 février, «Le plaisir des mets»; la conférence de Salvatore Bevilacqua, socioanthropologue, intitulée «Des saveurs et des hommes: ce que disent les papilles» (Bibliothèque de Montreux, je 14). Mention spéciale pour le programme «Elles sont à croquer!» de Brigitte Balleys et ses étudiantes, Laure Barras et Élodie Favre, avec la pianiste Irène Puccia. Samedi 16 (14h) à l’Auditorium du Conservatoire, la mezzo-soprano propose une anthologie de mélodies autour de la cuisine, avec comme fil rouge le célèbre «If the Music be the Food of Love» de Purcell, arrangé à toutes les sauces!

Sur le versant plus philosophique, en complément à l’exposition sur Goethe à la Maison Visinand, Brigitte Balleys propose un concert thématique avec Alexandra Dobos Rodriguez, la pianiste Caroline Delcampe et le philosophe Jean-Michel Henny. Les vers de Goethe résonneront, entre autres, sur les notes de Schubert, Brahms, Fanny Mendelssohn et Hugo Wolff (Auditorium du Conservatoire, di 17).

(24 Heures)