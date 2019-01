Les moulins de Michel Legrand ne tourneront plus

Jazz, variétés, musiques de films. Il aura été à l’aise et même au top dans la plupart des domaines musicaux. Michel Legrand, compositeur français lauréat de trois Oscars, ce qui est suffisamment rare pour être rappelé, arrangeur et pianiste, aura incarné une certaine idée de la France classieuse, creuset d’histoires d’amour ou de contes modernes qu’aucune réalité sociale n’aurait su réduire ou contredire.

Parisien dans l’âme, c’est dans la capitale qu’il s’est éteint, dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 86 ans. C’est aussi là qu’il était né, le 24 février 1932, dans le 20e, au cœur de Ménilmontant.

Très tôt, il entame des études de piano et d’écriture au Conservatoire. Très tôt également, après avoir vu Dizzy Gillespie sur scène, il se prend de passion pour le jazz. Mais c’est la variété qui va d’abord le faire vivre.

Son père, qui n’est autre que le compositeur Raymond Legrand, l’initie à ce milieu et le jeune Michel devient arrangeur pour Henri Salvador, Catherine Sauvage, Philippe Clay et quelques autres.

Au début des années 50, il grave ses premiers disques, dont certains sous le pseudonyme de Big Mike ou des Bastringuo’s. Ce sont des relectures jazzy de succès français, de rock ou de musiques de films. Puis du jazz pur et dur, ce qui va lui permettre de travailler avec les plus grands noms du genre comme Miles Davis, John Coltrane ou Bill Evans. Certaines de ses compositions deviendront elles-mêmes des standards, telle « La valse des lilas » (« Once Upon a Summer Time »).

Départ à Hollywood

Le virage vers le cinéma a lieu au début des années 60, à peu près en même temps que l’arrivée de la Nouvelle vague, à laquelle il sera vaguement rattaché pour avoir signé des musiques pour Agnès Varda (« Cléo de 5 à 7 ») et Jean-Luc Godard (trois films dont « Bande à part »). Puis sa rencontre avec Jacques Demy est fondamentale.

En signant les bandes-son de quatre films successifs, « Lola », « Les parapluies de Cherbourg », « Les Demoiselles de Rochefort » et « Peau d’âne », il invente littéralement la comédie musicale à la française.

Les « Parapluies » est un film entièrement chanté, sans dialogues additionnels, ce qui n’était encore jamais arrivé dans le cinéma français. Pari risqué mais gagnant. Palme d’or à Cannes en 1964, Prix Louis-Delluc l’année précédente, nomination aux Oscars.

Ce succès décide Michel Legrand à s’installer aux Etats-Unis, plus précisément à Hollywood, où il sait que la concurrence est rude. Différentes amitiés lui ouvrent des portes. On lui propose d’écrire la bande-son de « L’affaire Thomas Crown » que doit tourner Norman Jewison. La chanson du film, « Les moulins de mon cœur », mélancolique et gorgée d’émotion, lui vaudra un succès mondial et un Oscar.

Désormais, Michel Legrand sera considéré comme un artiste américain. Et ils sont peu à revendiquer ce statut. Boude-t-il pour autant son pays d’origine ? Nullement. Entre ses duos avec Nana Mouskouri, Charles Aznavour ou Zizi Jeanmaire, il marie aussi sa voix, particulière, mélodique et haut perchée, à celles de stars comme Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Kiri Te Kanawa, ou plus récemment Natalie Dessay.

Mariage avec Macha Méril

Auteur de plus de deux-cent musiques pour le cinéma et la télévision (celle d’« Oum le dauphin », c’était lui) et de nombreuses chansons – même si ses propres compositions restèrent globalement confidentielles -, Michel Legrand s’était marié plusieurs fois. Notamment avec la comédienne Macha Méril, qu’il épousa en 2014 à Monaco.

Peu enclin à sacrifier aux modes, sur lesquelles il ne trébucha jamais, hyperactif comme bon nombre d’artistes, il avait publié en 2013 son autobiographie, « Rien n’est grave dans les aigus ». En 2011, il tenait son propre rôle dans « L’amour dure trois ans », long-métrage de Frédéric Beigbeder. C’est l’une des dernières images que nous garderons de lui.

Trois musiques immortelles

Les parapluies de Cherbourg

« Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi ». Sans musique, ce n’est pas pareil, mais la chanson d’adieu de Catherine Deneuve à Nino Castelnuovo, dans la station-service à la fin du film, aura fait couler des tonnes de larmes un peu partout dans le monde. Pour Michel Legrand, ce fut un aller simple vers la gloire. Le film lui doit presque tout. Inusable.

Les demoiselles de Rochefort

Aérienne, claire et légère, cette nouvelle comédie musicale offre aux sœurs Dorléac, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, un écrin délicieux. « Nous sommes des sœurs jumelles », chantent-elles avant d’être reprises par la France (et le monde) entière. Tout l’art de Michel Legrand tient dans ces types de compositions apparemment futiles mais en réalité d’une grande profondeur. On ne s’en lasse pas.

L’affaire Thomas Crown

En 1968, tout juste installé à Hollywood, il se voit proposer la bande-son d’un film avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Dans celle-ci, la chanson « The Windmills of Your Mind » (« Les Moulins de mon cœur »), interprétée par Noel Harrison et inspirée de l’andante d’une symphonie de Mozart, devient un tube mondial et l’une des plus belles rengaines romantiques de tous les temps. Indémodable.

