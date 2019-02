Les nuits folles d’Antigel

«Cocoricoco!» Le refrain claque dans les aigus, les basses roulent sur le dancefloor, une syncope frénétique capture sans plus les lâcher les corps des danseurs. Samedi 2 février, le Grand Central aborde une nouvelle nuit d’ivresse. La foule se presse dans l’ancienne tour CFF de Pont-Rouge, transformée pour la troisième et dernière fois – démolition prévue en avril – en lieu de fête du festival Antigel, avec club, restaurant et bar panoramique.

On le dit incontournable, ce Grand Central. Il y a là une jeunesse soucieuse de n’en rien manquer. Côté public, c’est une génération bientôt trentenaire, au fait de la vie nocturne. Côté artistes, Antigel s’est allié à cette jeune scène genevoise en plein essor. Celle qui donne dans le rap d’excité avec les Di-Meh, Slimka et Cie, à suivre le 21 février. Et cette autre, cousine de la prédécente, qui colore le bout du lac de sonorités tropicales: le collectif Ozadya, fondé en 2016, moyenne d’âge 24 ans, joue le «baile funk», ce «bal» brésilien dont les noctambules raffolent.

C‘était samedi. Ozadya, huit membres à la manœuvre, dont un rappeur et sept «producteurs» de sons, a reçu les clés du Grand Central. Baile, mais aussi hip-hop, trap, house: le mélange fait mouche, la soirée bat son plein.

«Dans le domaine underground auquel nous appartenons, Antigel est une des scènes les plus importantes.» Le grand gaillard au bonnet de laine l’affirme sans ciller. Pekodjinn vient d’achever son premier set en public. Comme ses pairs, il n’est pas DJ mais beatmaker: sur scène, il manie machines, échantillonneurs et boîte à rythmes. Pekodijnn, impatient de retourner se frotter au public.

Connecté avec le monde

«Le baile funk, c’est la musique des corps par excellence, qui réunit un public mixte, de genre comme de culture», se réjouit Frédéric Post, cofondateur de Motel Campo, en charge cette année encore de la programmation du Grand Central. Esprit clubbing à tous les étages, y compris la petite cave en sous-sol. Le caractère défricheur en sus. «Pour qu’un jeune collectif comme Ozadya s’exporte, il lui faut d’abord gagner une réputation chez lui. Et pour cela, pour consolider son savoir-faire ainsi que sa renommée, il est nécessaire de jouer tard dans la nuit, lorsque la foule est présente. Ce qui est rarement possible à Genève: aux nouveaux venus, on laisse les débuts de soirées, peu fréquentés.» Au contraire, à Motel Campo, comme à Antigel, Ozadya a toute la nuit pour travailler. D’autant plus intéressant qu’Ozadya, quand le temps ne manque plus, peut choisir parmi ses nombreux contacts des invités du monde entier: «Des musiciens qu’on connaît, pour la plupart, uniquement par internet, et qu’on rencontre pour la première fois lorsqu’on partage la scène», note Pekodjinn.

Des couleurs dans la ville

Outre la toute jeune Nidia Minaj de Lisbonne, il y avait, samedi au Grand Central, un excellent duo brésilien, DKVPZ. Baile funk, là encore. Ils ont 21 ans, consacrent leur vie à la musique, et entamaient ce soir-là leur première tournée en Europe. «Ils ont tout lâché pour leur carrière, relève Neya, autre producteur d’Ozadya. Leur vie n’est vraiment pas la même que la nôtre. Partir jouer au Brésil, pour nous, ce serait compliqué: on est aux études. Eux n’en ont jamais fait. Au contraire, avec la musique, ils peuvent quitter une situation sociale difficile.»

Le Brésil à Genève. Chaleur et danse dans l’hiver helvétique. Où «vivre ensemble» n’est pas un vain mot, lorsqu’il s’agit d‘évoquer ce qui, un soir de fête, définit le mieux l’acte musical: «Le baile d’Ozadya, ce sont des couleurs vives, pastels, agressives, parfois plus sombre mais pas trop: on vit en Suisse, pas dans les favelas.»

Quatre heures du matin. Lorsque le collectif revient sur scène pour son ultime passage, la clique entière campe sur la scène. Voodoo, le rappeur d’Ozadya, monte sur les barrières, micro au poing, pour hurler: «Antigel, c’est le spot!»

