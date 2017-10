Marilyn Manson vire son bassiste accusé de viol

Le chanteur de rock gothique Marilyn Manson a renvoyé son bassiste, accusé par son ex-petite amie de l'avoir violée dans les années 1990, nouvelle illustration des répercussions causées par l'affaire Weinstein.

Marilyn Manson a indiqué mardi soir qu'il avait décidé de «se séparer» du bassiste Jeordie White, Twiggy Ramirez de son nom de scène, également guitariste occasionnel du groupe. «Il sera remplacé pour la prochaine tournée. Je lui souhaite bonne chance», a-t-il déclaré via Twitter, sans plus d'explication.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.