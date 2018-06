Mission accomplie pour le Caribana

Les pluies diluviennes qui ont frappé certaines régions du canton la semaine dernière ont en grande partie épargné la 27e édition du festival Caribana. «Nous avons eu beaucoup de chance avec les orages», se félicite Tony Lerch, directeur de la manifestation. «Quand il y a eu de grosses pluies sur Lausanne, nous avons eu quelques gouttes ou de petites averses passagères.» L’une d’entre elles, juste avant le concert de Patrick Bruel a créé un peu de gêne «pendant cinq minutes» pour un public massé devant la Grande scène en attente de la vedette, mais les intempéries n’ont autrement en rien troublé le déroulement du «plus petit des grands festivals», armé depuis 2013 par des plaques qui protègent le sol en cas de fortes précipitations.

Plus de 30'000 festivaliers (sur 5 jours) ont répondu présent cette année, propulsant l’édition à la hauteur de celle de l’an dernier, qui avait profité d’un temps caniculaire. Certaines soirées, comme celle de mercredi (avec Status Quo et Eluveitie) n’ont pas atteint les 5000 visiteurs. «Mais heureusement, le public rock boit généreusement et les chiffres des bars étaient très bons!» Une descente qui conforte ainsi la tenue des 2,3 millions de francs du budget.

La soirée de vendredi, très electro avec le prodige français Petit Biscuit et Polo & Pan a fait le meilleur score de la semaine avec pas loin de 8000 personnes sur le terrain. «C’est une jauge idéale pour nous. Quand on se rapproche des 9000, on sature un peu», commente encore Tony Lerch. La soirée de samedi s’est achevée «en apothéose» avec le concert très généreux de The Script. «Ils ont joué dans le public et sorti les canons à confettis! Il y en a partout, jusqu’au port. Je vais devoir m’expliquer!» (24 heures)