Newstock revient pour une seconde édition

Plus qu’un revival du mythique festival américain Woodstock, dont on célèbre les 50 ans en 2019, la nostalgie d’un mode de vie et d’une époque révolue ont incité les organisateurs du festival payernois New- stock à remettre l’ouvrage sur le métier. Autour du monde de la moto, le rendez-vous reviendra pour une seconde édition du 9 au 11 août, sur le site du manège des Avanturies.

Au programme, belles mécaniques et bonne musique seront de la partie, ont annoncé les organisateurs. Sur scène, les noms des groupes CoreLeoni et Beau Lac de Bâle sont déjà confirmés, aux côtés de la musique plus familiale d’Henri Dès et des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. Un tremplin pour les artistes locaux est aussi ouvert avec une sélection finale prévue en juin à la salle L’Azimut d’Estavayer.

Et sur la route, le spectacle sera aussi de la partie, avec des courses internationales de flat-track, un rendez-vous moto impressionnant de glisse et dérapages contrôlés pour les casse-cous. «Comme ce n’est que la seconde édition, il m’est impossible d’articuler un nombre de visiteurs attendus, mais il est certain que si un bénéfice est dégagé, il servira à acheter du matériel pour des EMS régionaux», commente Hammer Jo, à la base de la première de l’an dernier. Food-trucks, stands de boissons, de nourriture, de vêtements ou d’accessoires compléteront la palette du rendez-vous, dont l’entrée est libre. S.G.

www.newstock.ch (24 heures)