Paléo dévoile une affiche 2020 à double face

Le Paléo festival a dévoilé mercredi l'affiche de la 45e édition qui se tiendra du 20 au 26 juillet 2020 à Nyon (VD). Les billets pour le concert de Céline Dion seront mis en vente le 3 décembre.

L'affiche évoque les doubles faces du festival, entre jour et nuit, musique et silence, soleil et orage, jeunes ou âgés. Ces oppositions et diversités qui cohabitent harmonieusement font la force du Paléo, expliquent Indira Gomez et Alice Moor, étudiantes à la HEAD-Genève, qui signent le visuel de cette 45e édition.

Concrètement, l'affiche comporte deux univers distincts: une partie graphique en noir et blanc avec une partie de la lettre P, une autre colorée représentant les flux - son ou public - du festival.

«Billetterie»

Paléo ouvrira mardi sa billetterie de Noël, mettant en vente des abonnements et des billets «flex». Ces billets «flex», au coût majoré, permettent de s'assurer une entrée pour la soirée de son choix lors de la mise en vente officielle des billets, en mars. Le nombre de sésames vendus par personne est limité.

Idem pour la soirée-événement du 20 juillet avec Céline Dion en tête d'affiche.« Nous allons mettre en vente environ 30 000 billets, soit sensiblement moins que les autres jours afin de garantir le confort des spectateurs,» a expliqué la porte-parole Michèle Müller. Les organisateurs s'attendent à un «concert fédérateur» et souhaitent que «les conditions d'écoute soient optimales».