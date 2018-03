Pas de nouveau procès pour Thicke et Williams

La cour d'appel de Californie a rejeté mercredi une demande de nouveau procès formulée par les chanteurs Robin Thicke et Pharrell Williams, reconnus coupables d'avoir plagié un titre de Marvin Gaye avec «Blurred Lines». Elle a validé les arguments leur donnant tort.

MM. Williams et Thicke ont été condamnés en 2015 à verser 7,4 millions de dollars (7 millions de francs au cours actuel) de dommages intérêts aux héritiers de Marvin Gaye, un montant ensuite revu à la baisse à 5,3 millions de dollars. Les héritiers ont également gagné le droit à 50% des recettes futures du tube «Blurred Lines», la chanson la plus vendue en 2013 dans le monde.

Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés pour avoir porté atteinte aux droits d'auteur de Marvin Gaye, décédé en 1984, en copiant, en partie, son titre légendaire de 1977, «Got to Give It Up».

Une juge pas d'accord

La décision de la cour d'appel de San Francisco a été prise à deux contre une. La juge en désaccord avec ses deux autres collègues a déclaré dans un argumentaire qu'il était clair pour elle que «Blurred Lines» n'avait pas copié la mythique chanson de Marvin Gaye.

«Elles diffèrent en mélodie, harmonie et rythme. Mais en refusant de comparer les deux oeuvres, la majorité établit un dangereux précédent qui porte un coup dévastateur aux futurs musiciens et compositeurs», a-t-elle fait valoir.

Bill Hochberg, avocat spécialisé dans les droits d'auteur, estime lui aussi que cette décision fait «polémique parce qu'elle laisse dans le flou des compositeurs et les artistes qui créent de la musique. Ils ne savent pas quand ils passent la limite de l'enfreinte aux droits d'auteur». (ats/nxp)