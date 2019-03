Pas de tournée américaine pour Mick Jagger

Les Rolling Stones ont annoncé samedi reporter leur tournée aux Etats-Unis et au Canada en raison de l'état de santé de leur chanteur Mick Jagger, qui s'est dit «anéanti».

«Malheureusement, aujourd'hui, les Rolling Stones ont dû annoncer le report de leurs prochaines dates de tournée aux États-Unis et au Canada», a annoncé le célèbre groupe de rock britannique sur Twitter. «Les médecins ont dit à Mick qu'il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment, car il a besoin d'un traitement médical», ajoute le groupe, sans préciser de quoi souffre la rock star de 75 ans.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.