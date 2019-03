Rammstein indigne en évoquant l’Holocauste

Depuis le début de leur carrière, ils provoquent et brisent des tabous. C’est leur gagne-pain. Rien que l’appellation de ce groupe de rock fondé en 1994 par des musiciens originaires de l’ex-Allemagne communiste est inspirée par le mal. Rammstein tient son nom d’une ville allemande (Ramstein avec un seul «m») où s’est produite, en 1988, la plus grande catastrophe de l’histoire des meetings aériens, sur une base américaine (71 morts et 1000 blessés). Le groupe s’appelait d’ailleurs au départ Meeting aérien de Rammstein (Rammstein Flugschau).

À chaque nouvelle vidéo, ses membres renchérissent dans ce registre de la provocation. En 1998, pour leur clip «Stripped», ils avaient utilisé des extraits de films tournés pendant les Jeux olympiques de 1936 par la cinéaste propagandiste d’Adolf Hitler, Leni Riefenstahl. En 2009, la vidéo du titre «Pussy» avait été interdite aux moins de 18 ans pour des scènes jugées pornographiques.

Le dernier titre du groupe, qui s’intitule «Deutschland» (Allemagne), a été présenté sur YouTube, d’abord en trente-cinq secondes puis, depuis jeudi, en intégralité dans une vidéo de plus de neuf minutes. Le clip d’annonce de trente-cinq secondes était consacré à la dernière scène, où l’on voit les musiciens avec les tenues rayées que portaient les détenus des camps de concentration nazis. Ils ont tous une corde au cou dans l’attente d’une pendaison. Sur une joue du chanteur, Till Lindemann, un filet de sang provenant d’une plaie à l’œil droit. Et il n’y a pas d’équivoque possible: le guitariste Paul Landers porte, sur sa veste, une étoile jaune.

Le clip de «Deutschland»

Ligne rouge franchie

Sont-ils allés trop loin dans la provocation, cette fois, en instrumentalisant l’Holocauste? «Ils ont dépassé la ligne rouge. S’ils ont fait cela seulement pour promouvoir leur album, je dirais même que c’est un abus de la liberté artistique», accuse Felix Klein, le délégué gouvernemental à la lutte contre l’antisémitisme. La vidéo a été visionnée plus de sept millions de fois en vingt-quatre heures, seulement sur YouTube.

La communauté juive a été très choquée par ces scènes inspirées des camps de la mort. «Utiliser la Shoah à des fins publicitaires est abject. Cela dénote d’un manque de respect total», a dénoncé Karin Prien, porte-parole du Forum juif au Parti chrétien-démocrate (CDU). «Instrumentaliser l’Holocauste et ses millions de morts pour un gag marketing, c’est révoltant. Cette vulgarité porte préjudice à notre culture de la mémoire et contribue à banaliser l’antisémitisme», a ajouté Charlotte Knobloch, ancienne présidente du Conseil central des juifs d’Allemagne.

Le chanteur de Rammstein avait pourtant promis de mettre de l’eau dans son vin et de réduire le niveau de ses provocations, notamment pour s’épargner les reproches de ses propres enfants. Dans une interview donnée en 2006 au magazine «Playboy», Till Lindemann expliquait que sa fille lui avait demandé un jour s’il jouait dans un groupe nazi. «Je me suis dit à ce moment-là qu’on avait dépassé les bornes», raconte-t-il.

«Nous sommes de gauche»

Rammstein, le groupe germanophone le plus célèbre au monde, avec plus de 20 millions d’albums vendus, s’est toujours défendu d’avoir des tendances d’extrême droite. En 2001, Till Lindemann avait même composé le titre «Links 2 3 4» (À gauche 2 3 4) pour prouver qu’ils n’étaient pas des néonazis. Pour lever toute ambiguïté, le claviériste du groupe avait même déclaré dans une interview: «Nous marchons au pas. Mais nous sommes de gauche, clairement de gauche.»

En Allemagne, au «pays des bourreaux», la mémoire de l’Holocauste est un thème évidemment plus sensible qu’ailleurs. Le rejet du nazisme fait partie de l’identité allemande. On a pu le mesurer encore l’année dernière, lors du scandale des rappeurs Farid Bang et Kollegah, qui ont remporté un Grammy Award version allemande (Echo). Ils se comparaient à des prisonniers d’Auschwitz et appelaient à un «nouveau génocide». La polémique a tellement enflé que les organisateurs ont fini par supprimer définitivement cette cérémonie télévisée annuelle.

(24 heures)