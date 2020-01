Renaud Capuçon: le don d’ubiquité

Prophète en son pays où il est le musicien requis pour toutes les grandes occasions, Renaud Capuçon l’est aussi en Suisse depuis qu’il a été nommé à la Haute École de musique de Lausanne (HEMU) voilà cinq ans. Son actualité n’a jamais connu pareille intensité dans la région. Tout en poursuivant sa carrière de soliste de haut vol – elle passe début mars par l’OCL qu’il dirigera du violon –, il s’apprête à fêter avec faste, dès vendredi 31 janvier, les 20 ans des Sommets musicaux de Gstaad, dont il est le directeur artistique depuis 2016. Cette édition convoque de nouveau la crème des musiciens classiques (Argerich, Maisky, Chamayou, Jaroussky, Angelich, Hagen...) et fait aussi la part belle aux ensembles lausannois tels que l’OCL, l’EVL et l’ensemble Lausanne Soloists, que Renaud Capuçon a fondé à la HEMU.

Mais ce n’est pas tout. Renaud Capuçon pourrait presque se targuer du don d’ubiquité: la veille, le jeudi 30 janvier, il donnera à Rolle son premier concert comme directeur artistique de l’Académie Menuhin, une nouvelle mission entreprise avec son efficacité et son enthousiasme habituels en juillet dernier. L’Académie Menuhin, hébergée depuis 2015 dans les locaux luxueux de l’école du Rosey, est une institution remarquable fondée en 1977 par Yehudi Menuhin et qui offre un cadre de rêve pour une quinzaine de jeunes musiciens à cordes du monde entier. Longtemps animée par Alberto Lysy, l’IMMA a été conduite depuis 2012 par Maxim Vengerov.

Gourmand d’échanges

La gourmandise artistique de Renaud Capuçon pourrait passer pour de l’ambition démesurée. Le principal intéressé en est bien conscient et s’en excuse presque, car le violoniste ne cherche pas à voler la vedette à qui que ce soit. Il parle volontiers de «complémentarité», de «maillon d’une longue lignée». On vient le chercher, et non seulement il dit oui, mais il fait des merveilles en un rien de temps. «Je regarde d’abord si c’est compatible avec mes activités, mais je vois surtout que la musique est au centre du projet: j’aimerais redevenir jeune et grandir ici! L’Académie fonctionne très bien avec ses professeurs permanents, son directeur musical, Oleg Kaskiv. Je vois mon rôle plutôt pour donner des impulsions, monter un programme.»

Avec enthousiasme et efficacité, il contacte dans son vaste réseau les meilleurs solistes, musiciens d’orchestre et pédagogues qui, tous, acceptent de venir donner des cours de maître à Rolle. On y repère des chefs de pupitre des orchestres de Berlin, Amsterdam ou Lausanne, les violonistes Pinchas Zuckermann et Gilles Apap, l’altiste Gérard Caussé, le violoncelliste Clemens Hagen, le contrebassiste Aloïs Posch, mais aussi Emmanuel Hondré, pointure en gestion de carrière à la Philharmonie de Paris, ou Alfred Brendel pour une conférence! Ce qui compte pour le Savoyard n’est pas de fabriquer des supersolistes. «J’aime multiplier les angles d’approche, développer l’écoute, apprendre à jouer ensemble. On n’est pas dans le classement, la valorisation de l’ego. Certains se spécialiseront dans la musique de chambre, l’orchestre ou l’enseignement, mais tous doivent y trouver le même plaisir.»

Rolle, Rosey Concert Hall

Je 30 janv. (20h15), complet

www.roseyconcerthall.ch



Sommets Musicaux de Gstaad

Du 31 janv. au 8 fév.

www.sommetsmusicaux.ch



Lausanne, salle Métropole

Me 3 et je 4 mars (20 h)

www.ocl.ch