Riviera Classic+ traite la musique sans œillères

Quel rapport entre la pianiste Sofja Gülbadamova, le Hot Club de Berne et le Chœur des Armaillis de la Gruyère? Très peu sans doute, mais ils sont, entre autres artistes, invités à la 3e édition de Riviera Classic+. Ce petit festival de musique classique à La Tour-de-Peilz cherche désormais à fédérer les mélomanes de la région dans une acception très large de la musique classique.

La petite équipe réunie autour de Bertrand Curchod et Serge Charlet propose donc à nouveau un long week-end de concerts en tout genre. Le premier rendez-vous, ce soir jeudi 31 au temple, fait revenir un enfant du village, le trompettiste Nicolas Rusillon, actuellement trompette solo de l’orchestre de Taipei à Taïwan. Avec Vincent Thévenaz à l’orgue et deux trombonistes, ces musiciens jouent des pages anciennes de l’Empire austro-hongrois et des musiques suisses du XXe siècle. Vendredi, les Bernois se font Manouches, tandis que le pianiste Enrico Camponovo improvise sur deux films muets pour un concert familial samedi après-midi, avec la projection de «Sherlock Junior», de Buster Keaton, et de «L’hospice et les chiens du Grand St Bernard», des archives de La Poste.

En musique de chambre comme en solo, Sofja Gülbadamova impressionne par sa puissance instrumentale et son aura poétique. Samedi soir, la pianiste russe interprète Grieg, Dohnányi et Brahms (24 Heures)