Rock Oz’ a remporté ses paris et voit l’avenir d’un bon œil

Une dernière soirée celtique et odanique

Longs cheveux et barbes tressées, maquillages fantaisistes sur les pommettes, et des marmots qui courent sous les kilts. Tel est le visage de Rock Oz’ en ce dimanche un peu spécial. Pour sa soirée de clôture, le festival d’Avenches a fait le pari d’orienter son programme vers des notes folkloriques et celtiques. Soit un savant mélange entre l’ambiance incandescente d’un pub irlandais et les envolées lyriques d’un rock de Vikings. Les têtes d’affiche du soir se nomment Wardruna, ambassadeurs norvégiens du neofolk et de la culture païenne nordique, et Alan Stivell, barde breton qui manie la harpe aussi bien que la cornemuse.

En début de soirée, le public clairsemé des arènes n’en est pas encore à boire sa bière dans une corne. Comme si Avenches vivait la gueule de bois de ses deux soirées electro du week-end. Sur la grande scène, les joyeux lurons saint-gallois de Saint City Orchestra chauffent les plus en forme à coups de violon, d’accordéon et de rythmes chahutés. Premiers pogos en cercle dans la fosse. Même son de cloche du côté de la scène du casino avec The O’Reillys and the Paddyhats, qui enchaînent. Le groupe allemand, qui n’a d’irlandais que la musique et l’amour pour les bières brunes, fait voler les premiers gobelets. La foule s’époumone. Pari réussi.