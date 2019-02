«Sakamoto: Coda»

1. Un compositeur épris de styles hybrides

«Coda», du réalisateur japonais Stephen Nomura Schible, ne manque pas d’évoquer un destin des plus excentriques. Ainsi, pianiste classique de formation, le Japonais Ryuichi Sakamoto se démarque du cursus traditionnel dès 1978, avec le Yellow Magic Orchestra. L’éclectique y exprime son amour de Debussy et des Beatles. Quelques années plus tard, sa pop hybride séduit Nagisa Oshima, qui lui commande la bande originale de «Furyo». Dès lors, Sakamoto va multiplier les expériences, jusqu’à l’Oscar pour la BO du «Dernier empereur» de Bertolucci. Dernière performance en date, «The Revenant» pour Alejandro Iñárritu. Mais ce compositeur touche-à-tout, qui pour l’anecdote composa des sonneries pour les téléphones Nokia, cache aussi un poète plus intime.

2. Un militant contre l’énergie nucléaire

Tourné durant trois ans, intercalant des images de la catastrophe de Fukushima avec plans d’une sérénité absolue d’un créateur en pleine extase, «Coda» évite le portrait prévisible. Le paradoxe sied à Sakamoto, qui dans ses partitions a souvent débusqué les tonalités extrêmes. Ici, le militant activiste fusionne avec le compositeur zen dans un état de grâce miraculeux.

3. Un piano comme un radeau de sauvetage

Souffrant d’un cancer de la gorge, Sakamoto, en rémission, s’accroche à son piano. «La révolution industrielle a permis la production d’un tel instrument, six planches de bois pressées selon une forme.» S’il était abandonné, désaccordé, l’objet retournerait à sa nature. Comme ce piano rescapé du tsunami. Comme son corps qu’il soudoie à force de pilules et qu’il implore de résister.

