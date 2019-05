Si vous aimez Brahms, venez plutôt mercredi ou jeudi

Adaptation aux habitudes du public, contraintes contractuelles et confort des musiciens: tout cela a joué dans la décision annoncée mercredi lors de la présentation de la saison 2019-2020 de l’OCL. Dès le mois de septembre prochain, les Grands Concerts n’auront plus lieu les lundis et mardis, mais les mercredis et jeudis à la salle Métropole. Comme le dit plaisamment Benoît Braescu, directeur exécutif, «les concerts d’abonnements ont lieu depuis 25 ans en début de semaine. Dont 7 ans passés à discuter de la nécessité de changer de date!»

Dans cette décision, il y a clairement la volonté de l’orchestre de séduire un jeune public plus enclin à sortir en fin de semaine. Raison pour laquelle les «after» organisés au Duke’s Bar suivent également le mouvement et invitent les membres du Club OCL (16-36 ans) et les autres le jeudi soir après le concert. En toute logique, les Entractes du mardi à 12 h 30 deviennent des Entractes du jeudi. «Les concerts des lundis et mardis faisaient aussi que les chefs invités devaient venir à cheval sur deux semaines, précise Benoît Braescu, ce qui nous a certainement privés de belles opportunités.» Le décalage permettra aussi de libérer quelques week-ends pour les musiciens. Mais les Dominicales restent dans leur case du dimanche matin à 11h15.

Derrière cette révolution des habitudes, la saison 2019-2020 poursuit la relecture du grand répertoire entreprise par Joshua Weilerstein à la tête de l’orchestre. Avant une année Beethoven qui s’annonce flamboyante (le compositeur aura 250 ans fin 2020), le directeur artistique mise sur Johannes Brahms. «Depuis Karajan, constate le chef, on a une image sonore des symphonies de Brahms qui convoque une section de cordes deux fois plus importante que tout l’OCL. Or les premières exécutions de ses symphonies ont été données par des orchestres de 42 musiciens, soit l’effectif de notre orchestre. Je me réjouis d’aborder pour la première fois ces œuvres avec l’OCL.» On entendra sous sa baguette les «Symphonies N° 2 » et « N° 3 » ainsi que les «Danses hongroises», prétexte à un tour du monde des musiques folkloriques en 10 escales dont le chef américain se réjouit énormément (13-14 mai 2020).

Répertoire de «fin de siècle»

Autre versant d’une programmation peu commune pour un orchestre de chambre, le répertoire «fin de siècle» des grands compositeurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Très à l’aise dans ce registre, Simone Young, principale cheffe invitée (pour la dernière saison), fait dialoguer Puccini avec Ravel et Fauré, Schönberg avec Mahler («4e Symphonie» avec les renforts de l’Orchestre de la Haute École de musique de Lausanne).

«Nous avons réussi, je crois, à trouver un équilibre entre la tradition et les innovations»

On sait depuis quelques jours que Joshua Weilerstein quittera ses fonctions à l’issue de la saison 2020-2021, et même s’il lui reste encore deux saisons complètes à diriger l’OCL, le chef américain tire déjà un prébilan de son action: «C’est toujours très difficile d’attirer un nouveau public sans perdre le public habitué. Nous avons réussi, je crois, à trouver un équilibre entre la tradition et les innovations, comme le concert du «Songe d’une nuit d’été» que nous avons donné cette semaine. Et je suis très satisfait que les concerts Découvertes pour le jeune public aient doublé de fréquentation en trois ans.»

Dans cette veine de séduction des nouveaux publics, l’OCL élargit son spectre avec un concert Découvertes dédié pour la première fois aux 11-15 ans, une première participation au Paléo le 28 juillet, une reprise de la formule «concert portes ouvertes» et une innovation à déguster le 17 juin 2020, un «concert truck» dans un lieu et un programme encore tenus secrets. (24 heures)