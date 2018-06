Sophie, ou l’art subtil de recycler les icônes virtuelles

Sophie, le nom tournait depuis quatre ou cinq ans dans la galaxie pop. Sophie – ou était-ce encore un garçon à l’époque – se distinguait comme productrice. Pour la pin-up bubble gum Charli XCX («Vroom Vroom»), pour l’insubmersible Madonna («Bitch, I’m Madonna») entre autres. Sa propre musique? «Product», en 2015, faisait entendre des collages ahurissants, joignant une myriade de sons électroniques, de clics, bruissements et autres gargouillis, à de grandes phrases mélodiques jouées sur des orgues synthétiques, le tout saupoudré de voix mutines.

L’album qui paraît ces jours, cependant, s’avère autrement plus grandiose, plus complexe, et torturé. «Oil Of Every Pearls Un-Inside» est une sorte de bidule composite assez extraordinaire dans son genre. Ou plutôt, ses genres. On y reconnaîtra de la house, de la trap, du abstract hip-hop aussi, de la dance encore, de l’eurodance même. Des ballades également, de l’ambient. Le tout fait une pop grandiose, assez expérimentale pour échapper à l’étiquette «mainstream». Mais si proche, en même temps, des canons de la mode.

De l'artifice sens dessus dessous

Sophie, ou faut-il écrire SOPHIE, orchestre un jeu de facettes, de figures gigognes, aussi bien dans le registre musical qu’en ce qui concerne l’image. Le vrai visage, l’identité de la musicienne, n’est jamais dévoilé clairement. Est-elle cette drag-queen qui l’incarne parfois sur scène? Ou ce personnage androgyne que l’on voit chanter dans le clip de «It’s Okay to Cry». Voix masculine, make up féminin, qu’importe qui est Sophie. Son corps se transforme, comme sa musique. Mais l’artiste propose une vision plus universelle qu’il n’y paraît de prime abord. Voir la vidéo de «Faceshopping», parfait rendu en miroir, déformant, des textes: «My face is the real shop front/I’m real when I shop my face…» Confusion subtile entre le shopping, cette activité mercantile et futile par excellence (visage surmaquillé, maquillage en vitrine) et la retouche Photoshop (visage déformé tel une pâte à modeler). Musicalement, «Faceshopping» fait alterner une électronique hachée, percussions sourdes ne permettant pas tant la danse, avec un riff de cinq notes répétées inlassablement mais modulées à l’infini. La voix, elle, reste à la fois très proche – on devine l’humidité entre les lèvres – et si lointain, si… sculptural. Cecile Believe, ex Mozart’s Sister, prête son organe vocal sur cette piste et bien d’autres encore, contribuant à l’écriture de l’album.

Irréel comme Sophie, dont les formes, tour à tour oniriques («Pretending»), émotives («Is It Cold in The Water»), abrasives («Ponyboy»), écervelées même («Immaterial» évoque la légèreté trouble du «Material Girl» de Madonna) constituent un tout. Avec le visuel jouant des codes de la pop culture. Avec les apparitions scéniques également, cabaret bouturant le show à l’américaine dans l’ambiance dérivante du clubbing underground.

«Oil Of Every Pearls Un-Insides» Sophie (PIAS) (24 heures)