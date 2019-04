Sous sa soutane, John Dear a la cuisse épaisse

Sur Google, c’est toujours la figure pateline et rougeaude du prêtre américain John Dear qui apparaît en premier, quand on tape son nom. Le duo lausannois qui opta pour ce pseudo se cache tout en bas, sous la soutane, qu’il tiraille et secoue de vibrations diaboliques.

Avec son rock carré qui claque comme on donne des fessées, le faux révérend vaudois est en phase avec l’actualité du monde catholique. Il fait également l’agenda discographique romand, quatre années après un premier album posant les bases de son blues rock minimal.

Avec «Drugstore Cowboys», la paire place la barre plus haut, s’entourant des attentions précieuses du producteur anglais Chris Turpin, ex-Kill It Kid. Sans sacrifier à la contrainte de leur composition et interprétation en duo – Guillaume Wuhrmann à la voix et à la guitare et sa complice de longue date Catia Bellini à la batterie –, les ex-Zorg livrent dix titres aux arrangements solides, aux astuces nombreuses, aux reliefs variés.

On reste dans le territoire du duo tout en appréciant l’absence d’aridité là où trop de formules guitare-batterie ont épuisé le cliché sur la base d’un seul riff répété ad nauseam. Ici, les attaques bourdonnantes («Fake News») cohabitent avec les balades pour lever de soleil, l’emphase limite britpop doublée de chœurs angéliques («The World I See») s’emboîte parfaitement entre deux ruades rock… On est curieux de constater comment le duo traitera en live ce disque touffu: une réponse, samedi 13 avril, sera apportée à Lausanne, chez Disc-à-Brac. John Dear y enregistrera et gravera (!) un 45 tours en direct et en public. (24 heures)