Surprendre pour prendre toute la lumière

Un tweet surprise pour annoncer un album surprise. «Jeudi minuit, je sors 11 titres inédits. J’ajoute un épilogue à «La Fête est finie.» Direct, basique. L’info est apparue sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram d’Orelsan, lundi 12 novembre peu avant 11 heures. Deux jours plus tard, il publiait une première vidéo tirée de ce nouveau disque, en fait une réédition augmentée de son dernier album en date, sorti fin 2017 et affichant 500'000 ventes en comptant les streamings. Vendredi passé d’une minute, «Épilogue» était disponible sur la Toile. Cinq petits jours pour débouler sans crier gare et fixer son tempo à l’actualité musicale: avec 2 millions de vues en moins de vingt-quatre heures pour le clip du single «Rêves bizarres», le rappeur français a réussi son coup, suivant une recette désormais éprouvée où l’artiste parie sur la rapidité d’une annonce inattendue pour s’imposer dans le flux incessant de l’information et de la consommation internétisées.

Peu avant lui, plusieurs cadors de la pop ont secoué un agenda musical devenu moins prévisible que la météo. Eminem, ainsi, a joué sur les deux dynamiques pour occuper de nouveau un terrain qu’il avait abandonné durant quatre ans. Annoncé en fanfare en octobre 2017, «Revival» sortait de façon classique deux mois plus tard après plusieurs opérations promo tapageuses (chasse aux indices sur le Net, apparition aux MTV Europe Music Awards, projection de la pochette sur un building de Detroit, etc.). Mais, le 31 août 2018, il déversait d’un coup sur la Toile, à la stupéfaction générale, le contenu de son successeur, le bien nommé «Kamikaze» – au succès commercial et critique bien plus solide que le mal reçu «Revival». La déflagration inopinée est-elle devenue plus efficace que les annonces (teasing) et le tir de barrage promotionnel?

Privilège de stars

«La stratégie de la surprise, c’est la stratégie des charts, analyse Christian Fighera, patron du label lausannois Two Gentlemen. Cela concerne des vedettes qui visent avant tout des millions d’écoutes en streaming et doivent taper fort et vite. Mais, surtout, qui sont assez grosses pour oser un coup d’éclat. Pour nos artistes, le risque serait trop important de passer inaperçu.» Au contraire, il insiste sur la nécessité de bâtir une sortie dans une communication patiente incluant l’artiste et ses fans, mais aussi les médias, les clubs et les disquaires. Le nouvel album des Young Gods, par exemple, a été annoncé en octobre pour une parution le 22 février 2019. «Entre-temps, on sortira le single fin novembre, puis un deuxième un peu plus tard avec une vidéo. On annoncera ensuite la tournée. Cela crée plusieurs rendez-vous d’information. On entretient vraiment un lien avec les fans, notamment pour les concerts, qui sont devenus pour les labels aussi importants que la sortie en elle-même.»

De fait, la mode de la sortie surprise à laquelle ont succombé ces dernières années des pointures comme Drake, Rihanna, Jay Z ou U2 (lire encadré) répond à des paramètres tant techniques que marketing. Débouler sans crier gare, vers les années 2010, quand les fichiers MP3 s’échangeaient encore via des sites dédiés, était un moyen de réduire les risques de piratage, liés notamment à la musique envoyée aux médias avant la sortie officielle. Empêcher ces derniers de donner à l’avance leur opinion fut même une raison donnée par Thom Yorke – son groupe Radiohead ayant pourtant reçu de la critique bien plus de roses que de cactus. Critère technique toujours: la possibilité de sortir un album de façon unifiée et ultrarapide répond très logiquement à la capacité, pour l’artiste, de produire tout aussi rapidement sa musique et de la transmettre en direct à la communauté de ses followers. Au risque de ne plus faire le tri. Combien de ces nouveaux «albums» auraient été vendus, il y a encore dix ans, comme des compilations de faces B, de raretés ou de chutes de studio?

Dans ce nouveau schéma, les maisons de disques, qui assuraient auparavant le liant «physique» entre les intermédiaires traditionnels (studio, usine de pressage, graphisme, distributeurs, médias, vidéo clips, disquaires, etc.) ont focalisé leurs forces sur l’optimisation du buzz promotionnel – les distributeurs de CD rescapés se sont d’ailleurs réinventés en agences de promotion à 360 degrés, comme le lausannois Irascible.

Parenthèse marketing

Mais à trop jouer la carte de la surprise, peut-elle encore surprendre? Le phénomène trahit aussi une mode, une tentative marketing d’attirer l’attention sur soi durant quelques jours, voire quelques heures – dans le robinet continu du Net, un disque chasse l’autre en une surconsommation vorace et distraite. Bien que difficilement quantifiable et naturellement subjective, la question de la qualité des œuvres produites dans ce tempo inédit se pose cependant. En tuant la rareté, en interdisant la frustration et l’excitation liées à l’attente, en uniformisant les formats, internet a-t-il balayé ces éléments dont la mystérieuse congruence élisait les «chefs-d’œuvre»?

Une chose est certaine: du chargement obligatoire du nouvel U2 sur toutes les discothèques iTunes au boycott de Spotify par Katy Perry, de la prévente record d’«Anti» à Samsung pour Rihanna au barnum posthume de l’ultime Johnny Hallyday, l’histoire récente a moins retenu de «grands disques» pour la qualité de leur musique que pour l’inventivité plus ou moins spontanée de leur promotion. (24 heures)