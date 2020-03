Tim Dup, charmeur de synthétiseurs

Timothée Duperray à la ville, Tim Dup à la scène. Vingt-cinq ans d’âge, deux albums à son catalogue, dont le dernier, «Qu’en restera-t-il?», est paru en début d’année. Tim Dup, on l’attendait en tête d’affiche du festival Voix de Fête. Le festival n’aura pas lieu. Reste la musique enregistrée. Et cette rencontre, fin janvier à Genève.

Une bouille juvénile, le cheveu en bataille, le doux regard d’un oisillon tombé du nid. L’image colle aux chansons, en particulier ce single, «Une autre histoire d’amour»: délicate poésie un rien béate, voilà toutefois que du grain s’immisce dans la joliesse des paroles, un zeste d’érotisme, des «corsages dégrafés en plein orage», une once d’humour, «tu voulais mon beurre, l’argent de mon beurre et mon cul de crémière». Au masculin, Tim Dup raconte les sentiments amoureux à vitesse modérée, caressant au passage quelques idées plus complexes, ainsi du titre «Après eux». Sur des batteries électroniques, tandis qu’ondulent des notes synthétiques, les mots esquissent un paysage plus incertain, cadrant une jeunesse incertaine: «Étendus dans l’herbe, ils ne font que fumer, perdus dans leurs rêves, libres d’être oubliés». Proche de Flavien Berger, de Voyou, pour ne citer que deux figures de cette scène actuelle éprise de claviers pop, proche de Florent Marchet, ainsi de cette élégie aux couleurs du space opera, «Le visage de la nuit», Tim Dup propose une nouvelle étape dans la synthèse des styles, délicate et charmante.

C’était temps de grève ce jour-là en France. À Genève, Tim Dup finissait son café. Et répondait.

Parlez-nous de la scène. Après la sortie d’un disque, que représente le passage au concert?

Un disque est toujours en décalage avec le présent: il ne sortira que six mois après qu’on a écrit la dernière chanson. La scène, elle, reste le lieu de l’épanouissement total. La scène permet également de prolonger la musique, en cherchant de nouveaux arrangements, deux violoncellistes pour ma part, avec un piano droit et des synthétiseurs. C’est le côté organique qui prend le pas. La scène reste du spectacle vivant, avec sa dimension spontanée, brute.

Des synthés avec des violoncelles, cela permet des contrastes peu courants?

L’organique d’un instrument à cordes et l’aspect clinique d’une machine se mêlent parfaitement. Le violoncelle amène de la densité, du visuel, de la cinématographie. De plus, on est là dans les sons médiums, ceux du ventre, chargés d’émotion. Comme de pesanteur également, ce qui nécessite de bien doser.

Des sonorités très travaillées, voilà ce qu’on trouve sur le disque également…

L’empreinte du studio est évidente sur «Qu’en restera-t-il?». Mais je crois pouvoir dire que mes influences sont digérées. Elles ont infusé. Sur le précédent album, «Mélancolie heureuse», je fonctionnais par posture – J’aime le hip-hop? Alors, j’en mets! J’aime l’électronique, la chanson? Et ainsi de suite… Cette fois, le hip-hop et l’électronique sont bien présents mais en tant que notions, comme manière de travailler, ce qui n’empêche d’obtenir, à la fin un album très chanson française. Actuelle, sans doute – je n’ai pas 62 ans – mais ancrée dans une époque plus large. Comme il y a trois ans pour «Mélancolie heureuse», j’ai travaillé avec Damien Tronchot. Et, pour la première fois, avec Renaud Letang.

Renaud Letang, entre mille autres, a produit le dernier Philippe Katerine, le foisonnant «Confessions». À vous, que vous a-t-il amené?

Renaud Letang casse le côté clinique de l’électronique, pour lui donner une chaleur très moderne. Ce sont des boîtes à rythmes, par exemple, que l’on passe dans des tubes analogiques, dans des distorsions, pour obtenir de vrais éléments acoustiques. Personnellement, ma référence discographique en la matière, c’est «Everyday Robots» de Damon Albarn. Albarn a utilisé des balais, des grains de riz, des pinces à linge pour en faire de l’électronique. Nous, c’était l’inverse: des samples, des pistes électroniques, il s’agissait de revenir vers l’organique.

L’électronique des années 70, Kraftwerk par exemple, avait déjà un son très chaud.

Oui. Ce n’est que plus tard qu’on a «givré» le son. Sans doute est-ce dû aux outils les plus récents, numériques, qui sont avant tout mimétiques. La musique, c’est l’art du contraste. Forcer dans un type de sonorité en particulier fait que l’ensemble perdra en saveur. Si on a un piano, des cordes, une voix et qu’on y accole une boîte à rythmes, une basse synthé, ainsi que de petites ambiances cinématographiques – c’est le titre «Je te laisse» – à mon oreille, ça sonne comme une chanson classique. C’était ça, mon objectif.

Votre voix elle aussi a évolué?

Sur le premier album, je prenais encore des cours de chant; le résultat était brut, plus déclamé, plus adolescent, et contenait beaucoup de zones d’ingratitude. Par la suite, j’ai cherché davantage de tendresse, de délicatesse. Parce que le nouvel album est plus sérieux, il me fallait ramener du sourire et de l’enfance, de la naïveté aussi.

«Qu’en restera-t-il?» Tim Dup (Sony)