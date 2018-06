Un album posthume de Prince va sortir

Prince aurait eu 60 ans ce jeudi: sa maison de disques en a profité pour annoncer la prochaine sortie d'un nouvel album posthume de neuf titres, en diffusant en avant-première une interprétation très personnelle d'un célèbre «negro spiritual».

Prince est mort le 21 avril 2016 à 57 ans, d'une overdose involontaire de puissants médicaments anti-douleur. Il laisse derrière lui une mine d'enregistrements qu'il avait conservés sans projet précis de diffusion.

Jeudi, sa maison de disques Warner Bros, avec laquelle il fut longtemps en conflit avant de se réconcilier peu avant sa mort, a annoncé qu'elle sortirait le 21 septembre un nouvel album composé de chansons enregistrées en 1983, au domicile du chanteur dans le Minnesota. Sur cet album sobrement intitulé «Piano and a Microphone 1983», le guitariste virtuose chante en jouant du piano sans aucun autre accompagnement. Un format minimaliste qu'il avait aussi retenu pour la dernière tournée avant sa mort.

Du très aigu au plus grave

Les chansons vont d'une version de son hit «Purple Rain» au titre inédit «Cold Coffee and Cocaine». Dans le titre diffusé dès jeudi en avant-première, «Mary Don't You Weep», Prince reprend de façon très personnelle, en faisant vibrer sa voix du très aigu au plus grave, ce célèbre «spiritual» du répertoire afro-américain, déjà interprété par des artistes aussi divers qu'Aretha Franklin ou Bruce Springsteen.

#Prince : un album d'enregistrements inédits de l'artiste au piano en 1983 sera disponible le 21 septembre. Ecoutez l'extrait "Mary Don't You Weep" ? https://t.co/tGBhU3HvML ? ???? #PrinceMic1983 #PrinceDay pic.twitter.com/vT02bMRK10 — The Good Sound (@TheGoodSoundFR) 7 juin 2018

Les frères et soeurs de Prince, qui contrôlent son patrimoine, ont accéléré les sorties d'enregistrements ces derniers temps pour monétiser son héritage. L'an dernier, Warner a republié le classique album «Purple Rain», sorti en 1984, accompagné de 11 titres inédits. Et en avril a été diffusée sa version de «Nothing Compares 2 U», une chanson écrite par lui avant de devenir un hit interprété par Sinead O'Connor. (ats/nxp)