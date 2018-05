Un rappeur fuit l'Espagne pour éviter la prison

La justice espagnole a émis jeudi un mandat d'arrêt national, européen et international à l'encontre du rappeur espagnol Valtonyc, «en fuite» alors qu'il a été condamné à une peine de prison pour «apologie du terrorisme» dans des chansons.

Un haut tribunal a accepté d'émettre le mandat d'arrêt sollicité par le parquet à l'encontre de José Miguel Arenas Beltran dit «Valtonyc», 24 ans, «qui se trouve en fuite», selon un communiqué. Le parquet avait évoqué la possibilité «que le rappeur - condamné à trois ans et demi de prison - «se trouve dans un pays de l'Union européenne».

En Belgique

Selon des médias espagnols, José Miguel Arenas Beltran, plus connu sous son nom de scène de Valtonyc, aurait quitté le pays pour la Belgique, des informations que l'AFP n'a pas été en mesure de confirmer. Jeudi, le ministre de la Justice Rafael Catala a toutefois dit s'attendre à ce que «le tribunal compétent émette un ordre de détention pour l'arrêter grâce à la coopération internationale».

Le rappeur espagnol Valtonyc, condamné à 3,5 ans de prison pour ses chansons, s’est enfuit et se serait réfugié en Belgique. The place to be https://t.co/l8PRN9fngn — Jean Quatremer (@quatremer) 24 mai 2018

Condamné à trois ans et demi de prison pour «apologie du terrorisme», «injures à la Couronne» et «menaces», une peine confirmée en février par la Cour suprême, le chanteur de 24 ans, peu connu avant de passer devant les tribunaux, avait jusqu'à jeudi pour se livrer à la justice. Mais dans un tweet envoyé mercredi après-midi, il a annoncé son intention de «désobéir».

«Demain, ils vont frapper à la porte de ma maison pour me mettre en prison. Pour des chansons. Demain, l'Espagne va se ridiculiser, une fois de plus. Je ne vais pas me laisser faire. Désobéir est légitime», a écrit le rappeur majorquin, en traitant l'Etat espagnol de «fasciste».

Soutien de Puigdemont

Après son exil présumé, Valtonyc a reçu le soutien de l'ex-président indépendantiste catalan Carles Puigdemont qui a estimé sur Twitter que cette «décision difficile sur le plan personnel» était nécessaire pour «continuer à défendre les valeurs et les libertés fondamentales, sans lesquelles il n'y a pas de démocratie».

Tot el meu afecte per una decisió difícil en l’àmbit personal però que et permet continuar defensant valors i llibertats fonamentals, sense els quals no hi ha democràcia. Sort @valtonyc, i una abraçada. https://t.co/IWHM9Y4oOK — Carles Puigdemont ???? (@KRLS) 23 mai 2018

Parti en Belgique après la vaine déclaration d'indépendance du 27 octobre, Puigdemont attend actuellement en Allemagne la décision de la justice sur la demande d'extradition de l'Espagne.

Dans les paroles de ses chansons teintées de militantisme d'extrême gauche, Valtonyc évoque le meurtre de membres du gouvernement, de la famille royale et de partis de droite. Il a aussi appelé dans un concert plus récent à «tuer un Garde civil».

«Qu'ils aient peur comme un garde civil au Pays Basque» ou «le roi a un rendez-vous sur la place du village une corde autour du cou», avait-il rappé en catalan dans les chansons qui lui ont valu la condamnation.

La justice avait considéré que ces paroles faisaient entre autres l'apologie «incontestable» des indépendantistes basques de l'ETA, organisation armée ayant ensanglanté l'Espagne jusqu'en 2011.

Mais la législation espagnole sur l'apologie du terrorisme et les injures à la Couronne est de plus en plus sujette à controverse. Ces derniers mois, plusieurs internautes ou artistes espagnols ont été condamnés pour ces chefs d'accusation, tel le rappeur Pablo Hasel, condamné le 2 mars pour des tweets et une chanson à deux ans de prison.

Ces condamnations ont suscité de nombreuses critiques, l'organisation Amnesty International ayant notamment accusé la loi espagnole d'être utilisée pour «réprimer les expressions politiques, surtout sur les réseaux sociaux».

Relents de «franquisme»

Sur le terrain juridique, l'Espagne a d'ailleurs été désavouée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui a estimé en mars qu'une condamnation de deux indépendantistes catalans qui avaient brûlé en 2007 une photographie du couple royal espagnol violait le droit à la liberté d'expression.

La star de cinéma Javier Bardem a apporté sa voix au débat mardi en jugeant, lors d'une action de soutien à un acteur convoqué chez le juge pour blasphème, que les poursuites judiciaires contre des personnes exprimant des opinions renvoyaient l'Espagne à «l'époque du franquisme», la dictature de Franco (1939-1975).

Mais d'autres voix s'élèvent aussi dans le pays pour souligner que la liberté d'expression a ses limites. «Ce n'est pas une permission de dire tout ce que l'on veut», souligne Antonio Torres del Moral, professeur de droit constitutionnel.

(afp/nxp)