Visite à tous les étages d’Antigel, en quête du septième ciel artistique

Et tant qu’à faire, montons directement au huitième. Mercredi, Praille de nuit, le Grand Central sommeille entre deux week-ends festifs. Tout en haut de la tour de Pont-Rouge, seul reste ouvert le petit bar cosy du Panorama Lounge. On y retrouve trois pékins, quatre fondu(e)s de culture tout terrain discutant le bout de gras, tandis que l’habile Peter Stoffel mixe Depeche Mode aux platines: «Wrong». Bonne pioche?

Antigel, 9e édition: à mi-parcours, on garde en tête l’extraordinaire prestation de Seu Jorge, ses frémissantes interprétations de Bowie au Victoria Hall dimanche. De là, il a fallu redescendre. Mardi, c’était en sous-sol. Tout en bas du parking de Sécheron. Béton neuf dans un quartier neuf. Ce concert d’autoradios ne promettait pas grand-chose sur le papier: des voitures en guise de sono, une danseuse dans le froid. Déjà-vu. C’était en 2011, pour la première édition d’Antigel. Huit ans plus tard, le même POL, fascinant musicien électronique, pilier de la scène genevoise, remet la compresse. Où l’on prend, surtout, la mesure du festival: hier, un escadron de bénévoles avait amené ses propres automobiles. En 2019, Antigel a trouvé un partenaire: voici quinze MINI dernier cri avec mention, à la place des plaques minéralogiques, du nom du modèle. Venu en masse, le public flatte les carrosseries, jette un œil aux tableaux de bord. C’est un peu le Salon de l’auto. Quant à l’art… Il rend mal au début, les sons finement travaillés hélas couverts par le brouhaha des conversations. Jusqu’à ce que de vrais haut-parleurs crachent une partition autrement dantesque, et convaincante. Moment choisi pour l’apparition de la danseuse Lucie Eidenbenz, toute de blanc vêtue, silhouette fantomatique dans la fumée. La foule, semble-t-il, est ravie.

Lové dans la tour

Vivement Anna Calvi. Ce fut à l’Alhambra, mercredi. Les notes graves de la guitare roulent et enflent, provoquant un magma assez impressionnant, quoique pas très clair. Anna Calvi joue et chante seule. On salue le courage d’un tel choix. On admire son jeu brûlant, son chant puissant. On relève, si l’on veut, une certaine monotonie. La foule, à n’en pas douter, est enchantée.

Retour dans les hauteurs du Panorama Lounge. Instant hors du temps, idéal pour gamberger. Antigel, quand il a passé un creux, toujours, donne le sentiment d’aller crescendo. Est-ce l’enthousiasme inaltérable des compagnons festivaliers qui donne cette impression? Ou la vue imprenable sur la ville, situation unique? Avec un petit verre dans le nez, le cœur s’emballe. Et l’on se sent, ainsi lové au sommet de la tour, au centre du monde précisément. (24 heures)