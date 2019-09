Wilhelm Friedemann, le fils maudit

Après l’avoir rodé en Avignon cet été, Anne et Jean Chollet présentent à Moudon leur concert-spectacle, «Bach et le fils maudit». Entourés d’amis musiciens, l’organiste titulaire de l’église Saint-Étienne et le comédien proposent un feuilleton en trois épisodes étalé sur trois dimanches de septembre pour raconter la vie de Jean-Sébastien Bach vue par son fils aîné.

Extrêmement doué et soigneusement formé par son père, Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) a eu une vie instable et assez triste, en raison principalement de son caractère capricieux et tourmenté. Héritier comme son frère Carl Philipp Emanuel de l’œuvre de son père, il en a malheureusement dispersé et perdu beaucoup de partitions, faisant même passer des œuvres de son père pour les siennes, et vice versa!

Les artistes s’inspirent ici du roman «À sa seule gloire» de Georges Piroué pour entrer dans la peau de Wilhelm Friedemann, parlant de son père et de leur relation. Jean Chollet incarne ce «fils maudit». Dimanche, Anne Chollet accompagne Sophie Negoïta, soprano, et Clothilde Ramond, hautbois, dans des pages des deux compositeurs.