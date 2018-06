XXXTentacion, du succès éclair à la mort

Qui a tué Jahseh Onfroy, alias XXXTentacion, phénomène rap des 120 derniers jours? Ni règlement de comptes ni crime raciste, semble-t-il. Âgé de 20 ans, le rappeur a été abattu lundi dans le sud de la Floride, probablement lors d’un vol à main armée, selon les dernières nouvelles de la police du comté de Broward, dans les marges de Miami. La disparition tragique de Jahseh Onfroy, enfant terrible des musiques actuelles, comme il y en a des milliers de par le monde espérant d’Internet une reconnaissance éclair, marque les esprits pour une raison particulière cependant: c’est la personnalité torturée, plus que le jeune âge de XXXTentacion, qui frappe l’imaginaire. On l’a qualifié de punk, en ce qu’il débordait d’une énergie scénique non dénuée de violence. On verra dans ses textes – sur la dépression, le suicide («Sad)» – les reflets d’une jeunesse désœuvrée. Mais peut-être n’est-ce que son spleen, sa morgue, qui a séduit hors des frontières américaines.

Musicalement, le style de XXXTentacion ressemble à son époque, aussi spontané fût-il, ainsi jeté sur la Toile sans le passage préalable dans le filtre de l’industrie du divertissement. Faire feu de tout bois est dans l’air du temps, l’exemple majeur de Frank Ocean prouvant au besoin que les barrières entre les esthétiques n’existent plus. Du rap, il est question, parfois, surtout dans les prémices de sa carrière, lorsque XXXTentacion balançait sur Internet des productions particulièrement tristes il est vrai. «The Fall», en 2014, impressionnait déjà par la qualité de ses instrumentaux assombris, plus encore par le ton dramatique de la voix. Mais en fait de rap, cet authentique petit génie naviguait aussi bien dans la chanson, le R’n’B, le rock aussi. Ainsi de «Save Me», dont le rythme lent, la scansion plaintive, les textes désespérés évoquent aussi bien Nirvana que le Pink Floyd de «The Wall». «Changes», mélodie en voie de tête, notes répétées à l’envi, obsédantes, le timbre habillé d’un léger voile robotique, appartient à la soul contemporaine. Comme «Jocelyn Flores», ce dernier ouvrant sur un passage rappé. «Revenge», enfin, mêle au timbre juvénile un chœur masculin dans une délicate ballade pop sur des guitares acoustiques.

Un vidéo clip pour dénoncer le racisme

On a beaucoup parlé du casier judiciaire de Jahseh Onfroy. Adolescent déraciné, déprimé, élevé par sa grand-mère, le natif de Plantation, en Floride, accumule les écarts de conduite, jusqu’à commettre vols et agressions. Violences sur une femme enceinte: le fait divers, sordide, colle désormais à la figure de XXXTentacion, qui fera de la prison par deux fois.

En septembre dernier, l'anonymat du Net venait d'être rompu, par la grâce d'un vidéoclip diffusé loin à la ronde, pour le rap «Look at Me!» Détonnant pour ce qu'il présentait, en images, des violences racistes. «X» agressant son professeur blanc, puis «X» pendu à un arbre, le même, enfin, lynchant sur la scène d'un théâtre un garçonnet blanc devant son camarade noir. Pour, enfin, expliquer son désaccord avec toute forme de racisme, appelant à l'amour universel. XXXTentacion, Jahseh Onfroy, n'avait pas que des idées noires.