À 333 ans, Bach retrouve son enfance à Lausanne

C’est un moment historique et symboliquement fort que le Festival Bach de Lausanne a réussi à concrétiser vendredi à l’église Saint-François: réunir à nouveau le Concentus Musicus Wien et le Tölzerknabenchor, deux ensembles qui ont marqué l’histoire de la musique à travers leur intégrale des cantates de Bach enregistrée de 1970 à 1990 par Nikolaus Harnoncourt et Gustav Leonhardt. Le «Magnificat» et deux cantates (BWV 10 et 243) sur le même thème de la visitation de la Vierge offraient le plus beau visage possible à ces retrouvailles.

Le chœur des garçons de Tölz était déjà venu à plusieurs reprises, pour la «Messe en si», les motets, la «Passion selon saint Matthieu» toujours préparé par son fondateur en 1956, Gerhard Schmidt-Gaden. Mais le chef bavarois a aujourd’hui cédé sa place à ses deux adjoints et l’ensemble n’a jamais paru aussi rayonnant, virtuose et d’une vitalité stupéfiante. Les airs de soprano et d’alto assurés par les enfants réservent des moments poignants, mais certainement moins assurés et percutants que les interventions de Martin Metterruntzner, ténor, et Matthias Helm, basse.

L’orchestre viennois, toujours mené du violon par Erich Höbarth, a conservé l’assurance, l’audace et la fraîcheur qui ont fait sa réputation. C’est aujourd’hui le claveciniste autrichien Stefan Gottfried qui en a repris les rênes, avec une aisance et un engagement qui fait autant plaisir à voir qu’à entendre. Même si, du temps de Nikolaus Harnoncourt, le Concentus Musicus de Vienne n’avait pu trouver l’occasion de répondre à l’invitation des Lausannois, la réunion des deux ensembles opère comme une potion de jouvence miraculeuse. (24 heures)