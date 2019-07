A Evian, Brahms se plaît dans tous les formats

Depuis la renaissance des Rencontres musicales d’Évian en 2014, la Grange au Lac est plus que sortie de sa léthargie. La salle de concert offerte en 1992 à Mstislav Rostropovitch par Antoine Riboud (fondateur du groupe Danone) est devenue depuis deux ans le cœur d’une série de «saisons musicales» réparties au fil de l’année (piano au printemps, musique de chambre et symphonique au début de l’été, voix en automne, jazz en hiver), qui transforment à nouveau la station thermale en pôle culturel d’importance.

Les Rencontres musicales entre fin juin et début juillet marquent toujours l’envoi des festivals d’été. La programmation, cosignée par le Quatuor Modigliani et son ancien premier violon, Philippe Bernhard, directeur artistique à l’année, alterne les récitals racés de musique de chambre et quelques rendez-vous symphoniques, en particulier avec le Sinfonia Grange au Lac, l’orchestre qui porte désormais les couleurs de la salle.

La deuxième semaine du festival bat son plein autour de Brahms jusqu’à samedi et si le concert de clôture avec l’orchestre et Gustavo Dudamel est complet, on peut applaudir dès aujourd’hui les membres du Sinfonia Grange au Lac dans des pages chambristes de Brahms ce jeudi 4 juillet ou demain (Casino, 11 h), mais aussi les cordes de l’Evian Chamber Orchestra dans Brahms, Grieg et Weber (Grange au Lac, je 4, 19 h 30) et, surtout, la formation quatuor avec piano du pianiste Benjamin Grosvenor dans Strauss et Brahms (ve 5, 20 h).

(24 heures)

Évian, Casino et Grange au LacJusqu’au 6 juillet