Adriano Koch, le piano dans une bulle électronique

Adriano Koch se raconte avec la même maturité que sa musique. Le Lausannois n’a que vingt ans, mais on dirait qu’il a vécu plusieurs vies. Sur la scène du Romandie jeudi, il présentera non pas son premier mais déjà son troisième disque solo, «Lone», un album instrumental néoclassique bluffant qui mélange la chaleur organique du piano, son instrument, et les sons électroniques des machines. Composé la nuit, en isolement total depuis son studio du Flon qu’il partage avec l’artiste Billie Bird, «Lone» porte bien son nom. «J’avançais très lentement la journée, explique Adriano Koch. Il y a trop de sollicitations extérieures. J’avais besoin de me couper du monde, des gens, d’internet et des réseaux sociaux.»

Pendant deux mois, le musicien se confine tel un ermite derrière ses claviers et ses machines, part travailler vers 22h et rentre se coucher à 9h du matin. «J’ai besoin de cette introspection, de cet état presque méditatif où je vais chercher au fond de moi ce que je veux exprimer.» Alors il triture les sons, bidouille ses logiciels informatiques, crée des boucles sonores sur lesquelles son piano peut lentement s’insérer, explore les bruits d’objets du quotidien comme ceux du corps humain (lire encadré). «Dans la musique classique, on a tendance à chercher la perfection, un son lisse et bien propre. Je préfère une production plus brute et naturelle, plus humaine, qui crée davantage de proximité avec l’auditeur.»

La musique au coeur

S’affranchir des carcans académiques, Adriano Koch en a fait son cheval de bataille. Il y a quatre ans, cet enfant de Pully arrête l’école, quitte le foyer familial et décide de tout plaquer pour devenir musicien à Lausanne. On pourrait croire à un pétage de plomb adolescent. Mais depuis qu’il a commencé à toucher au piano droit de sa mère, à l’âge de trois ans, la musique n’a jamais été une option. «C’était ça et rien d’autre, raconte-t-il. Je ne me suis jamais senti à ma place à l’école. Je n’étais pas très bon, d’ailleurs. C’était assez compliqué, j’étais déprimé, je faisais des nuits blanches où je ne faisais que de la musique.»

À côté des bancs d’école, il se met à étudier le jazz à l’EJMA, «plutôt à l’oreille qu’en lisant des partitions», puis découvre la scène et le studio aux côtés du rappeur Fabe Gryphin. Avant de prendre son courage à deux mains. Alors âgé de 16 ans, ce fils unique d’une mère organisatrice d’événements et d’un père coach de vie quitte le cursus scolaire sans aucun diplôme. L’accueil a été plutôt tiède. «Tout mon entourage a très mal réagi. Ma famille, mes amis, mes professeurs, mon psy, personne n’y croyait. Et je les comprends. Mon choix paraissait déraisonné. D’autant que je n’avais encore rien créé, aucun projet à défendre. Mais au final, le fait d’être seul contre tous a renforcé ma détermination.»

«Être multitâche»

Le pianiste payera d’abord son loyer avec des cours particuliers de piano, arrondira les fins de mois avec des petits boulots. Le temps de faire germer ses premières compositions et d’accoucher d’un album autoproduit, «Leap» (2018), «une carte de visite pour se faire connaître, être crédible et décrocher des concerts», puis d’un EP, «Drowned in Being» (2019). Il découvre tous les à-côtés du métier. «La musique, c’est 20% du travail, explique-t-il. Être musicien aujourd’hui, c’est être multitâche. Et le plus important est de créer un univers. Alors j’ai dû développer la vidéo, la communication, les réseaux sociaux, le booking et l’administratif.» Aujourd’hui, Adriano Koch s’est entouré d’une équipe professionnelle au sein du label lausannois Irascible, qui l’aide notamment à la promotion de «Lone». Bien accompagné, ce grand solitaire peut désormais se concentrer sur la création. Son nouveau disque n’en est qu’une première étape.