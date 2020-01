L'affiche du prochain Montreux Jazz Festival est signée par JR

L’affiche de la 54e édition du Montreux Jazz Festival est signée JR, célèbre pour ses collages monumentaux dans les villes du monde entier. Des banlieues de Paris aux favelas du Brésil, des rues de New York à celles d’Istanbul ou de Shanghai, il tire le portrait des anonymes et oubliés de nos sociétés, et fait de l’espace public son lieu d’exposition privilégié. Il a par exemple réalisé l’an dernier une installation en anamorphose autour de la Pyramide du Louvre

Noir et blanc, illusion, trompe-l’œil: on retrouve ces éléments dans l’œuvre à la fois sobre et percutante créée pour le Festival au moyen de ses médiums de prédilection, la photo et le papier.

L’affiche de l’édition est mise en abyme, transpercée non sans malice par un personnage qui fait écho à la curiosité de spectateurs qui auront l'occasion de l'allumer dès l'annonce du programme, le 26 mars prochain, et de l'exercer lors de la manifestation, du 3 au 18 juillet 2020.