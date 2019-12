Antigel dévoile sa copieuse programmation

Trois semaines, quatre week-ends, cinquante lieux, septante événements, dont pléthore de concerts, également de la danse et des performances mêlant chant, théâtre et chorégraphie, le tout secoué dans un bain transculturel parfaitement dans le temps, parfaitement dans l'humeur des citadins en quête d'inventions culturelles.

Pour sa 10e édition du 24 janvier au 15 février, Antigel sort le grand jeu. Avec, en têtes d'affiches musicales, le trublion Philippe Katerine, la diva pop Angel Olsen et le gourou folk Devendra Banhart. On retient, parmi bien d'autres encore, le batteur afrobeat Tony Allen, le chanteur de 16 Horsepower, David Eugene Edwards, de même que les rockers anglais Ride, fer de lance des années 1990. Egalement Inspector Clouzo et son blues terreux que ce duo français répète en élevant de la volaille. Sans compter les nouveautés, Pomme, The Comet Is Coming, Niño De Elche, Kevin Morby... Pas de concert au Victoria Hall cette fois, mais toujours l'Alhambra en guise de point de ralliement pour les mélomanes.

Un «amortisseur de bruit»?

Côté danse, la vedette de cette cuvée revient à l'Irlandaise Oona Doherty, chorégraphe en pleine ascension vers une consécration internationale largement méritée; la voici en «Lady Magma», «hypersensuel, hypersexy et féministe», selon Prisca Harsch, programmatrice du volet arts vivants. Très attirantes également, Gaëlle Bourges et ses variations sur le thème du bain en peinture, non moins intriguant ce concert performance par l'activiste gay bulgare Ivo Dimchev. Comme on est emballé à l'idée de découvrir le chorégraphe brésilien Bruno Beltrão.

Il y aura bien sûr les insolites, ces populaires «made in» que le public pratique volontiers en famille: des zombies dans les couloirs de Balexert, une déambulation nocturne au Signal de Bernex, une sauterie au Grand Théâtre, un son et lumière – bis repetita de l'édition 2019 – devant la plage des Eaux-Vives... Tout est bon dans le décloisonnement. Il y aura toujours des apéros terroir, de la bouffe équilibrée avec du sport détox. Et des fiestas jusqu'au bout de la nuit, dans un Grand Central dont ont attend encore que l'adresse soit dévoilée – réponse le 10 décembre. Enfin, l'hiver s'achèvera. Mais pas Antigel, qui a prévu de remettre le couvert pour une nouvelle incursion hors de sa saison: ce sera le 19 mai pour un concert de Kraftwerk, organisé à l'aéroport de Genève dans le hangar d'amortisseur de bruit – là où l'on peut faire rugir les réacteurs sans qu'un pet de moineau ne s'entende dans le voisinage.

Sa marque sur le territoire

À propos de volatile. Antigel, pour sa première couvée en 2011, proposait de migrer parmi les communes genevoises, telles les oies qui ornaient son affiche. En 2020? Place aux étourneaux, de ceux qu'on a pu admirer cet automne menant leurs étourdissants ballets au-dessus du canton. Ce qui fait dire au codirecteur de la manifestation, Eric Linder: «Pour l'avenir, nous prenons exemple sur les étourneaux, superagiles, supersoniques.» Puis la codirectrice, Thuy-San Dinh, résume: «En dix ans, nous avons créé un nouveau territoire, marqué par la montée en puissance de la culture décentralisée.» Plus concrètement, pour l'exercice 2020, Antigel s'envisage en festival des «free forms», avec de «l'ultraqualité». Traduction: ici, on propose des découvertes et ont sent bien les tendances.

Dix éditions déjà. Ce qu'on retient des bilans précédents? Dès ses début en 2011, Antigel décloisonnait une culture prisée par l'élites pour la frotter à la société des loisirs, notamment le sport. Concerts en piscine, aubade sous serre, rock à l'usine, danse dans les couloirs des hôpitaux, l'art s'alliait à l'insolite, gagnant dans le meilleur des cas en créativité, perdant parfois en crédibilité. Mais la stratégie s'est avérée payante. Rapidement, le festival a imposé sa marque au territoire genevois. Antigel est-il devenu le plus attendu des rendez-vous régional? En tout cas, le plus médiatique. En 2019, Eric Linder et sa clique, Prisca Harsch pour la danse, Thuy-San Dinh pour la direction, sont devenus les boss de la culture cantonale. Qui l'aurait cru il y a dix ans.

Antigel, du 24 janvier au 15 février, divers lieux. Infos: antigel.ch