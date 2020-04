Le «Boléro» de Ravel, terrain de jeux virtuel pour les orchestres

Ils ont posté les images sur leurs chaînes YouTube respectives, le même jour, le 30 mars dernier. Une coïncidence qui, il faut l'avouer, fait planer sur l'opération un petit halo de mystère. Ce d'autant que les contenus des vidéos dont il est question sont consacrés au même objet musical: le «Boléro» de Ravel. Partons alors de l'idée que l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre philharmonique de Nice et l'Orchestre national de France se sont passé la parole, qu'ils ont synchronisé leurs pendules et leurs métronomes pour faire une apparition concomitante sur nos écrans. Chacun dans son coin et pour le compte de sa propre chaîne, mais au final, tous portés par une seul et unique élan artistique. Soit. C'est ainsi que, depuis une poignées de jours, Ravel et son oeuvre-phare se propagent de manière virale, partout sur nos écrans, accompagnés d'un procédé technique identique dans les trois cas. Regardons de plus près.

Observons tout d'abord les similitudes. Les trois orchestres - dont il faut rappeler que les membre sont confinés à des degrés divers chez eux - opèrent en faisant appel aux outils de la vidéo conférence. À l'écran donc, on voit se former progressivement des mosaïques de visages, des silhouettes et des instruments dont le nombre est tout à fait variable pour chaque vidéo. Le National de France fait ouvrir jusqu'à 48 cases (une énormité, voyons!), tandis que l'OSR se contente d'un quasi misérable 9 pièces. À Nice, on adopte une voie médiane, avec 30 musiciens pour squatter l'écran. Autre similitude? Tous ont opté pour une version lyophilisée de l'ouvrage: au lieu des 15 minutes traditionnel de crescendo que compte la pièce écrite en 1928, on se contente ici d'une poignée de minutes seulement.

Le reste, tout le reste, relève de la mise en scène et de la post-production. Et c'est ici que les différences surgissent en cascade. Prenons-en quelques-unes. À Nice, le chef est au cœur de l'écran, en queue-de-pie, filmé en contreplongée dans l'Opéra de la ville. Les conventions sont sauvées. À Paris, au contraire, on a opté pour l'autogestion totale, sans Dieu ni maîtres. Les patrons, ce sont les musiciens. Tandis qu'en Suisse romande,«maestro» Jonathan Nott accueille le public avec un petit mot, assis au piano, tenue casual, avant de disparaître des écrans. Il y revient à la fin, cependant, avec un tour de force technique astucieux, qu'on retrouve aussi chez les concurrents.

Quel tour de force? Celui qui pousse lentement la captation faite dans les domiciles respectifs des musiciens vers des versions préalablement enregistrées (CD ou vidéos), qui sont autrement plus abouties, tant sur le rendu sonore que pour l'interprétation. Du live au playback quasi intégral, voilà l'astuce. Et cela se justifie largement car, ne soyons pas dupes, il aurait fallu une petite armada de techniciens du son pour synchroniser parfaitement, égaliser dans les volumes et les fréquences, puis rendre dynamique le son venu de sources aussi disparates. Il suffit d'ailleurs d'écouter les débuts de chaque interprétations pour saisir ici est là des décalages, voire des ratages qu'on admettrait difficilement dans une salle de concert. C'est ainsi que les trois versions se lovent dans ce qui a été fait bien avant l'apparition du Covid-19. Et que l'OSR termine son incursion dans les terres de Ravel avec les images d'un concert donné il y a quelque temps au Victoria Hall. Jonathan Nott était sur le piédestal ce soir-là. Le «Boléro», lui, enflammait la salle.