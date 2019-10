Chanter la Suisse à la force du mollet

Dans le souffle profond et régulier du vent qui lave de ses nuages le ciel tessinois, le vélo de François Vé avance sans un son. Ne serait-ce par son anorak coloriant d’un point orange les lacets de bitume, le voyageur n’existerait pas dans l’immensité alpine. Hormis quelques marmottes et les vestiges minéraux de châteaux d’eau oubliés, les rares automobilistes qui descendent le San Bernardino ce mercredi matin seront les uniques spectateurs du cycliste. Ils le saluent tous d’un geste de la main, stupéfaits par cet étrange attelage gravissant cahin-caha les 2000 mètres d’altitude où culmine le col. Son autre public, si tout va bien, le chanteur le retrouvera le soir même, à 40 km de là, au cœur de la vallée grisonne et des terres romanches.

Depuis un mois, le Lausannois crapahute ainsi de monts en plaines, de bleds en villes, à la seule force de ses jambes et d’une dynamo électrique, capitaine de son «vélo cargo» tamponné de ses sponsors et de textes expliquant sa démarche. Acheté à une start-up de livraison berlinoise, l’engin a été adapté pour contenir les 200 kilos de matériel qui permettront les concerts de François Vé au fil de cette tournée «Helvetica», du nom de son dernier disque chanté dans les quatre langues nationales (mais il ne parle que le français). Joignant les actes aux paroles (et à la musique), celui qui avait déjà été cueillir l’inspiration dans un road-trip autour du monde sans avion ni voiture («La tentation du sel», en 2012) est parti à la rencontre de cette «autre Suisse» dont il ne parle pas les idiomes.

Pour l’heure, François Vé pédale. On s’installe dans sa roue pour passer le col sous un franc soleil. «Elle est pas belle, la vie?» lance le chanteur sous son casque. Sa tournée comporte de nombreux rendez-vous dans des lieux de concert, entrecoupés de plusieurs jours pour les atteindre et jouer au gré des occasions, dormant en camping, chez l’habitant ou plus rarement à l’hôtel. Il a ainsi vadrouillé au Tessin après avoir franchi le Nufenen, aidé par un camionneur qui a embarqué une partie du matériel. Au San Bernardino, la voiture du photographe de «24 heures» héritera des plus gros sacs. «Je ne fais pas ça par besoin d’exploit, raconte le récent quinquagénaire. Je roule à mon rythme, sans souffrance.» Nul opportunisme écologique non plus, de la part d’un urbain qui a rangé son permis de conduire depuis vingt ans et délaissé la viande par goût plutôt que par conviction. «Prendre le temps du voyage, revenir à la nature, il y a forcément une part d’acte politique mais je ne revendique rien. Je veux m’offrir le temps des rencontres, qui sont une forme de création. Quand j’écrivais les chansons du disque, je m’imaginais les chanter au sommet du Nufenen.»

La vie aura été belle moins d’une heure. En terres grisonnes, l’orage éclate et une pluie froide mitraille la route. La carlingue est emballée dans une capote idoine, le chanteur aussi. Les panneaux solaires installés sur le capot, mis au point avec le concours de l’école d’ingénieurs d’Yverdon, auront eu le temps d’emmagasiner assez d’énergie pour charger sa sono et rendre autonome le concert du soir. Mais la Gasthaus Rofflaschlucht, qui accueille un François Vé bien moins détrempé que son journaliste, ne nécessite pas de grands moyens. L’association locale de défense du romanche a publié un article dans «La Quotidiana», unique journal grison dans cette langue nationale sur le déclin (lire encadré) et battu le rappel auprès de ses membres. Une vingtaine ont répondu présent et découvrent avec une attention polie, puis un réel plaisir, la prestation acoustique du Lausannois. Röstis au restaurant, lit douillet à l’étage, forêt sous la fenêtre: la Gasthaus vaut bien un club rock.

Dernière école romanche

Le lendemain, la journée s’annonce chargée. Une institutrice présente au concert a convié François Vé à une visite dans son école, la dernière à enseigner encore en romanche! Direction Donat, lieu-dit posé sur les flancs d’Andeer, village de la vallée de Schams (Val Schons) et berceau d’un des cinq idiomes que compte le dialecte. Les 26 élèves, âgés de 6 à 12 ans, attendent comme le Père Noël François et son vélo, qui lance des bun di (bonjour) tous azimuts. Les enfants l’aident à installer son matériel et entonnent avec lui les refrains de «Cuira (che ti vuls)». Gros succès.

À Coire, Hallo fait partie de ces lieux alternatifs qui ont mis le Lausannois à leur programme. Située en face de la gare, évidemment promise à une démolition rapide pour laisser place à un complexe de béton, la petite maison de peintre est une relique bohème où la chanson fragile de François Vé s’insère idéalement. Là encore, une vingtaine de spectateurs (bien plus jeunes que la veille) garnissent la salle et réclament deux rappels à ce concert au chapeau. Boostée par l’énergie du trajet Andeer-Coire, la sono fonctionne «à plein», avec projection de films en super-8, minisynthétiseur, voix claire ou distordue sur un petit ampli de guitare: pas encore U2 au Stade de Suisse. Tant mieux. «Je bricole mais au moins je ne travaille pas», résume celui qui débuta dans la chanson romande il y a vingt ans. Le modèle courant était alors le disque (à succès) et Paris (en haut de l’affiche). Signe des temps, l’économie de la débrouille et du local gagne partout. Quand la forme rejoint le fond, elle accouche d’expériences aussi artistiquement et socialement fertiles que cette odyssée en terres suisses, si proches et pourtant si peu connues. «Vous comprenez ce que je vous dis?» se marre François Vé au micro. Son sourire et celui des spectateurs sont le même.