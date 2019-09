David Reiland s’investit pour le Sinfonietta

David Reiland lance, dès vendredi, sa deuxième saison à la tête du Sinfonietta de Lausanne, en s’impliquant encore davantage, puisque les six concerts annoncés seront tous sous sa direction. Le chef d’orchestre belge n’a qu’une parole et la tient: «Lors de ma première saison, mes quelques dates avaient été ajoutées au chausse-pied, mais j’avais assuré que je serai davantage présent lors de la deuxième. C’est une année capitale, pour offrir aux musiciens une forme de continuité, un travail de fond que j’espère pérenne.»

Incertitude sur son avenir

Toujours dans l’incertitude quant à son avenir budgétaire, menacé de désinvestissement par la Ville, naviguant avec un administrateur et une présidente ad interim, le Sinfonietta de Lausanne n’entame pas sa saison 2019-2020 sous les meilleurs auspices. Dans cette période précaire et tendue pour l’orchestre, il est certain que la présence physique du directeur artistique à Lausanne rassure: «Je voulais envoyer des signaux forts à tous nos partenaires, poursuit le chef, être un interlocuteur de premier plan au moment de défendre mon credo, ma passion, et montrer au concert ce qu’on a dans le ventre.» Et il en faut, des tripes, pour ouvrir la saison avec la «4e symphonie» et quatre Lieder tirés de «Des Knaben Wunderhorn» de Gustav Mahler. «Pour des questions d’effectif, seules les symphonies N° 1 et N° 4 étaient envisageables, précise David Reiland. Or l’orchestre a déjà joué la 1re. Ça reste titanesque, même si la 4e est la plus chambriste. Et nous voulions aussi mettre en valeur la voix, avec la soprano Léonie Renaud.»