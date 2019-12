«Certaines de mes chansons vivront à jamais»

La compositrice américaine Allee Willis, notamment connue pour avoir écrit le générique de la série «Friends», est décédée à l'âge de 72 ans, a annoncé mercredi sa compagne.

Plusieurs énormes succès

«Repose au Boogie Wonderland», a posté sur Instagram Prudence Fenton en référence au morceau du groupe «Earth, Wind & Fire» que sa partenaire avait co-écrit à la fin des années 1970. Allee Willis était également derrière un autre gros succès du groupe de funk, «September», sorti en 1978.

Originaire de Detroit, elle aura marqué toute une génération en composant le célèbre générique -«I'll be there for you», joué par The Rembrandts- de la non moins célèbre série TV «Friends».

Au «Hall of Fame» en 2018

Un autre générique, celui du film «Le Flic de Beverly Hills», lui a valu en 1985 de remporter un Grammy Award, récompense de l'industrie musicale américaine. «Quelques-unes de mes chansons resteront à jamais et j'en suis très heureuse», avait-elle confié l'an dernier dans un entretien au New York Times.

Selon son agente, citée par le quotidien new-yorkais, Allee Willis est morte mardi d'un arrêt cardiaque. Elle avait été intronisée en 2018 au «Hall of Fame» des compositeurs. (ats/nxp)