Des choristes exhumeront Felix Mendelssohn

La cathédrale de Lausanne accueille mercredi 22 choristes de l’Académie vocale de Suisse romande pour interpréter, fait rare, l’intégralité des «Choralkantaten» de Felix Mendelssohn (1809-1847), avec en solistes la soprano Marie Lys et la basse Lisandro Abadie, et l’Orchestre de chambre de Lausanne. Appartenant à la période romantique, le pianiste et compositeur allemand était aussi un croyant convaincu, embrassant la culture protestante avec grande énergie. «Dans l’esthétique romantique, c’est davantage le génie individuel et la grandeur qui apparaissent au premier plan, comme on l’entend par exemple dans «Le Songe d’une nuit d’été», explique Renaud Bouvier, directeur artistique de l’Académie vocale et chef d’orchestre de ce concert. Pourtant, Mendelssohn, quand il a composé de la musique sacrée, a souhaité allier le romantisme de son temps avec son propre héritage, à l’image des chorals luthériens. Dans ce sens, il a convoqué une grande figure de la période classique, Jean-Sébastien Bach (1685-1750).»

Les «Choralkantante» sont le parfait exemple de cette fusion. On reconnaît le style de la fugue, qui exploite le principe de l’imitation (dessin mélodique qui se répète) et du contrepoint (superposition de mélodies). Par-dessus, la fibre romantique du compositeur persiste, avec des instruments à cordes virtuoses, agités, gais. «Je vais faire travailler le chœur comme si je leur faisais interpréter du Bach, ajoute encore le chef, enthousiaste. De manière claire, sans vibrato, en utilisant avant tout la clarté, la justesse et la diction.»