Electrosanne revient avec l’espoir des nouveaux talents

«Ouvrir l’édition 2019 avec Floating Points, c’est un symbole, une manière de redémarrer là où on s’était arrêté», explique Bautista Dahl Rocha, cofondateur et actuel codirecteur d’Electrosanne avec Jeremy Oberson. Lorsque l’artiste anglais clôturait la 10e et dernière édition en 2015, peu avant l’annonce officielle de l’abandon du festival des cultures électroniques de Lausanne, rien n’assurait que celui-ci ne renaisse un jour de ses cendres.

«Toute l’équipe avait d’autres projets, rappelle le directeur. Pour notre fonctionnement associatif, la charge de travail était aussi devenue beaucoup trop lourde.» Et d’ajouter, sans amertume: «En 2006, on démarrait avec une édition de 1000 personnes. Au fil des années, la popularité du style musical est devenue gigantesque, et le prix des têtes d’affiche a complètement explosé. Mais nous ne sommes pas parvenus à faire augmenter la valeur de nos partenariats. C’est donc aussi la réalité du marché qui nous a rattrapés.»

Lieu intimiste

Aujourd’hui soutenu par une Municipalité plus dynamique selon le directeur, et soulagé par un comité dont l’effectif a doublé, Electrosanne compte bien revivre dès jeudi. Mais davantage avec les ambitions qui ont forgé ses premières années. Soit de révéler de nouveaux talents locaux et internationaux avant tout, plutôt que de chasser à tout prix les vedettes souvent blasées.

Changement d’échelle, aussi! Le come-back d’Electrosanne se fera dans la cour et entre les murs de l’Arsenic, qui, en bon partenaire culturel, lui met ses espaces à disposition. Et lui évite l’ambiance saccadée des multiples scènes open air, autrefois situées entre la place Centrale et celle de l’Europe. «Nous voulons développer un centre névralgique exploitable de jour comme de nuit, ajoute Bautista Dahl Rocha. Sur le long terme, c’est aussi plus agréable d’évoluer dans un milieu détenant une forte sensibilité culturelle. Et qui sait, peut-être que cela débouchera sur quelques collaborations artistiques?» Une possibilité également pour le directeur de l’Arsenic, Patrick de Rham. «Cela nous enrichit d’avoir une telle manifestation entre nos murs. C’est un festival de qualité qui nous amènera différents publics. Aujourd’hui il est trop tôt pour parler de projets communs, mais nous avons déjà entamé le dialogue.»

Faire danser les foules

Pour l’heure, place à «l’art brut de la musique», selon Bautista Dahl Rocha. Souvent sans paroles, le style électronique n’impose en effet aucun message ni idéologie. À l’image des créations du maestro Floating Points (jeudi, 18h), qui ouvrira le bal avec une performance rare de six heures, en open air. «Ce qu’on offre avant tout, c’est de la musique club alternatif, dévoile le directeur. C’est essentiel pour nous de proposer des sonorités dansantes, mais pas celles que l’on retrouve toute l’année dans les boîtes de nuit!»

Ainsi le vendredi sera rythmé par la présence du Suédois DJ Seinfeld (21h), «la meilleure pioche du festival» selon Bautista Dahl Rocha. L’artiste naviguera entre la techno et la jungle, tout en brossant un large spectre musical aux nombreuses autres influences. «On l’a vraiment eu au bon moment. Dans six mois, il sera trop cher. Et peut-être beaucoup moins intéressant. Les artistes prennent des risques au début, puis, plus ils sont demandés, moins ils ont de marge de manœuvre. Et malheureusement, ils finissent souvent par se formater.» Avec d’autres musiciens comme le Londonien FunkinEven accompagné de l’Américain Byron The Aquarius (samedi, 19 h), ou Coco Maria (samedi, 15h) qui illuminera la cour de l’Arsenic avec ses rythmes et sons tout droit venus d’Amérique latine, la programmation promet cette année d’être touchée en plein cœur par l’éclectisme et l’ouverture sur d’autres cultures.