Êtes-vous un malade de The Cure?

Voici un petit quiz pour savoir si, contrairement aux cheveux de Robert Smith, vous êtes incollable.

De quel drame capillaire sont témoins des milliers de fans le 8 août 1986?

Sous des dehors d’ourson bienveillant, Robert Smith sait se montrer querelleur. Quel est son pire ennemi?

Quel film s’inspire directement de Robert Smith pour son personnage principal?

Le 18 juillet 2012, lors de sa dernière venue en date au Paléo, quels furent les premiers mots prononcés sur scène par Robert Smith?

Quelle émission française a utilisé pour son générique une version instrumentale de «Just Like Heaven» entre 1987 et 1988?

En 1982, The Cure publie ce qui est considéré comme son chef-d’œuvre de noirceur même pas romantique. Quel est le titre de cette pierre angulaire du rock gothique?

Avec quel groupe Robert Smith a-t-il fait une infidélité à The Cure, en assumant le rôle de guitariste au début des années 1980?

Dans quel dessin animé l’humanité est-elle sauvée par Robert Smith?

Dans le clip de «Lullaby» (1989), Robert Smith est en bien mauvaise posture. Que lui arrive-t-il donc?

Quel endroit a choisi The Cure en été 2018 pour célébrer les 40 années de son premier concert?