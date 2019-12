Francis Cabrel au programme du Paléo

Après l'annonce d'un concert le 9 juillet à Sion sous les étoiles, on imaginait bien Francis Cabrel faire un autre crochet romand par la plaine de l'Asse l'été prochain. C'est désormais officiel, le chanteur français sera du prochain Paléo le 23 juillet. C’est l’artiste lui-même qui a révélé l'information jeudi sur son site internet. La nouvelle a été confirmée par le festival et reprise sur les réseaux sociaux par son directeur, Daniel Rossellat.

«Oui, on aura le plaisir de l'accueillir l'été prochain. On ne peut plus le nier. Cela peut arriver que des noms fuitent même si on essaie de garder l'affiche secrète jusqu'à l'annonce du programme» a déclaré Paléo au quotidien La Côte. L'interprète de «Petite Marie» ou «Je l'aime à mourir» rejoint ainsi Céline Dion sur l'affiche de cette 45ème édition, qui aura lieu du 20 au 26 juillet. Pour connaitre le reste du programme, il faudra patienter jusqu'au 24 mars 2020.