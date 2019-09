Gainsbourg pour les petits bouts de chou

Sur le «mur du Songe» barrant la scène, un graffiti de Serge Gainsbourg période tête de chou et une plaque bleutée, «rue de Verneuil». Les trois déménageurs sont venus retirer du mythique appartement quelques pianos oubliés et, pour tuer le temps, dégainent une guitare sèche, une caisse claire de batterie, une basse électrique ou un tuba: l’esprit du beau Serge ne peut que planer sur la petite troupe, entre refrains enlevés, couplets vifs et onomatopées bulleuses: «Shebam!» «Pow!» «Blop!» sans oublier les «Wizz!»

Aux Docks dimanche, Gainsbourg se chante en chœur et en famille, sous l’impulsion musicale et théâtrale de Ben Ricour, François Guernier et Cheveu. Le trio, déjà responsable d’un tonique «Wanted Joe Dassin», organise ici un buffet complet avec l’œuvre du beau Serge, entre pépites connues et méconnues, toutes offertes à leur fantaisie raisonnablement iconoclaste.

Un concert d’après-midi pour décrocher le mythe de son piédestal et livrer Gainsbourg comme Gainsbarre dans toute leur géniale diversité à un jeune public de futurs fans.