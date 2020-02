Green Day danse sur le bidon de Trump

Il se raconte que le jour où Green Day signa avec un gros label et vendit sa première centaine de milliers de disques, les responsables du complexe de squats où répétait le trio en bordure de Berkeley, près de San Francisco, lui en interdirent l’accès. Le groupe a dû attendre 2015 pour y retourner. Cette parabole prouve deux choses: qu’il n’est pas bon d’avoir du succès quand on se revendique punk — ou que l’on n’est jamais «punk» dès lors qu’on est apprécié par les masses consuméristes. Et que Green Day répète désormais dans les mêmes locaux que ceux de ses débuts, il y a… trente-trois années de cela!

Sur le premier point, le chanteur guitariste Billie Joe Armstrong, le batteur Tré Cool et le bassiste Mike Dirnt n’ont pas eu le choix. Punks, eux? Oui, encore et toujours, car les fondamentaux des trois inaltérables compères bientôt quinquagénaires restent les refrains en trois accords des Kinks et des Buzzcocks, la morgue crachée d’un Richard Hell, les dégaines des Clash, Jam et autres Heartbreakers, le je-m'en-foutisme de Steve Jones, ex-Sex Pistols. Et tant pis, ou tant mieux, si le talent mélodiste et la formule power pop que Green Day adapta à cet attirail de sueur et de cuir rencontrèrent une première fois l’esprit des temps, en 1994, quand les foules réclamaient l’équation «grunge plus fun» à laquelle l’album «Dookie» parvenait idéalement — 20 millions de vente ont récompensé l’exploit, soit l’un des disques les plus plébiscités de tous les temps.

Cet esprit punk revendiqué, cette allégeance et ce credo, des panneaux les célèbrent actuellement le long de Sunset Boulevard, pour vanter le 13e album studio du groupe. «No Features. No Swedish Songwriters. No Trap Beats. 100% Pure Uncut Rock!» Autrement dit: pas de collaborations tape-à-l’œil ni de producteurs pop, pas de rythmes de trap ou autres succédanés hip-hop, du rock et rien d’autre, l’antithèse de ce qui fait vibrer Spotify en 2020. Car, et c’est là la seconde leçon de la parabole, Green Day est revenu à la concision et à la fraîcheur de ses jeunes années, après avoir exploré tous les clichés que lui autorisaient sa popularité: la ballade à guitare («Good Riddance»), le double album opératique («21st Century Breakdown»), le pétage de plomb en direct suivi d’un départ en cure de désintox, le concept album («American Idiot»). De ce dernier, il a même osé une comédie musicale, sur Broadway!

Mais avec «Father of All Motherfuckers» (ce titre!), les trois musiciens démontrent qu’ils n’ont pas seulement récupéré leur petit espace de répétition dans leur ville natale. Ils ont aussi renoué avec l’énergie nue et les uppercuts rock, mâtinés de glam, de leur adolescence, en publiant le disque le plus dansant et enlevé de leur existence. La chose divise déjà les puristes, dont certains vomissent ce son clair plus tranchant qu’un laser de night-club et cette frappe si incisive qu’on la croirait sortie d’une boête à rythme ou d’une usine de synthés.

La tendance pour les groupes de rock à ôter le gras de leurs guitares n’est pas nouvelle. Mais là où Queens Of The Stone Age se figeait douloureusement dans le vernis überpop de la production de Mark Ronson, Green Day explose littéralement dans les saccadés robotiques de la basse et les pulsations sous kérozène du batteur. Armstrong chante avec une voix de gamin, haute et mordante, et l’ensemble évoque la pop cokée des années disco, quand Iggy Pop était «The Passenger», Queen faisait des chansons de 3 minutes, Mott the Hoople attaquait les plateaux télé de ses plateform boots et T. Rex tirait la bourre à Bowie. «C’est de la pop bubblegum, Motown joué par Green Day», explique Billie Joe à la presse américaine.

«Le rock’n’roll aide à danser à travers l’apocalypse»

Une chose est certaine: c’est un disque joyeux, qui s’adresse au bassin plutôt qu’à la tête, dont la concision (10 chansons en 26 minutes!) parle mieux que des mots. «Le rock’n’roll aide à danser à travers l’apocalypse», affirme Mike Dirnt. Car c'est sur Trump et sa clique que les punks se trémoussent. «La situation est devenue tellement intolérable que je n’arrivais pas à m’en inspirer, explique Armstrong. Impossible d’écrire sur ce mec (ndlr: le président des États-Unis d’Amérique). Tout ce qui se passe dans le monde est en flot continu sur Twitter: c’est si déroutant et déprimant. J’ai préféré chercher de l’énergie dans mes amours de jeunesse et faire un disque pour s’échapper et se retrouver, par la danse et le fun.»

En 2004, avec «American Idiot», le trio capturait le Zeitgeist pour la deuxième fois de sa carrière en fournissant le meilleur produit pop contre George Bush Jr. et sa guerre en Irak, faisant de Green Day les ultimes hérauts contestataires de l’ancien monde, de ses CD, ses radios et son MTV. Aujourd’hui que les voix s’élèvent de partout au risque du brouhaha, Green Day ne s’attaque plus frontalement à quiconque, surtout pas à Trump, qui se nourrit de chaque colère. Il concentre son énergie sur son plaisir personnel, gourmand, hédoniste, joyeux. Pour que le «No future» fasse au moins un maximum de boucan.