Musique en live – «Il n’y aura pas de grosses tournées avant le printemps 2021» Agent suisse de Radiohead et de Muse, Sébastien Vuignier de TAKK Productions ne se fait aucune illusion sur un retour du live cette année François Barras

Parmi les concerts qu'on ne reverra pas de si tôt sur les routes, et dont s'occupe TAKK Productions pour la Suisse: Muse et ses mégashows en stades. AXEL HEIMKEN /KEYSTONE

Pour Sébastien Vuignier, la musique s’est arrêtée le 28 février. Ce jour-là, le Conseil fédéral édictait la première d’une ronde de mesures pour lutter contre la pandémie naissante de coronavirus, interdisant les manifestations de plus de 1000 personnes. Si les artistes proposés par son agence TAKK Productions évoluent dans des jauges plus réduites, plusieurs de ses poulains mobilisent bien au delà de cette limite: Muse, Queens Of The Stone Age, Amy Macdonald, Nick Cave, Foals, Radiohead, Metronomy, quelques noms parmi la centaine au catalogue du Valaisan. Depuis le 13 mars et la fermeture des salles de concerts, l’activité de TAKK, pure agence de tournée, est réduite à zéro, et ses trois employés au chômage partiel. Et Sébastien Vuignier, 49 ans dans 25 actifs dans la musique, craint que la pause forcée ne soit là pour durer.