Des Indes si proches

C’est un bijou baroque raffiné et suranné à la fois. En s’approchant, le mélomane découvre quatre tableaux distincts qu’aucune trame narrative ne relie entre eux, mais qu’une aspiration commune – celle de raconter des mondes éloignés, des sociétés qu’on qualifiait de sauvages au XVIIIe siècle – parvient à rapprocher.

«Les Indes Galantes» de Jean-Philippe Rameau pose ainsi un double défi à ceux qui portent cette œuvre aujourd’hui sur scène: lui donner une cohésion dramatique qui n’existe pas sur le papier et démanteler autant que faire se peut la dramaturgie du mythe du sauvage exotique converti à la civilisation par l’entremise du gentil Occidental.

L’Américaine Lydia Steier, qui signe une nouvelle production de la pièce au Grand Théâtre pour les Fêtes, évoque cette expérience qui marque ses débuts dans la maison lyrique genevoise.

Il y a quelques semaines, vous avez foulé pour la première fois les planches du Grand Théâtre. Avec quels sentiments?

J’ai été impressionnée tout d’abord par la taille imposante de la scène. Mais ce qui m’a le plus agréablement surprise, c’est la qualité des techniciens dont dispose la maison. Les plateaux imposants sont parfois compliqués à gérer. Pourtant, on arrive ici à faire des choses impressionnantes avec beaucoup d’aisance. Cette mise en scène repose sur une idée centrale: la destruction lente et progressive d’un théâtre durant le spectacle. Des plantes et des herbes sauvages s’emparent alors des ruines. Cette déliquescence prend forme de manière très convaincante sur scène.

Un opéra baroque comme «Les Indes Galantes», avec son exotisme et ses allégories, constitue-t-il davantage un défi qu’une pièce plus proche de nos codes?

Oui, il ne faut pas réfléchir longtemps pour saisir la part d’insensé dans ce voyage à travers des mondes lointains, où il est souvent question de personnages despotiques, de femmes captives et de gentils Européens qui apprennent à ces hordes de sauvages les valeurs occidentales. Il faut éviter de tomber dans la condescendance. Encore un point auquel j’ai dû m’attaquer: dans ma vision de l’opéra, il y a l’attachement qu’on porte aux personnages principaux. Tout le monde a envie, par exemple, de suivre et d’aimer Violetta dans «La Traviata», ou de se sentir solidaire de Figaro, dans «Les Noces de Figaro». Ce lien est compliqué à établir dans une pièce où aucun personnage ne chemine jusqu’à la fin.

Comment avez-vous répondu à cette contrainte?

En créant une sorte de supracontexte, de cadre qui entoure le drame en lui-même et qui est porté par des personnages présents du début à la fin. Ce sont ceux de Bellone, qui incarne les pulsions guerrières, et de l’Amour. Leur opposition, présente dans le «Prologue», se prolonge ainsi durant toute la pièce. C’est un fil rouge dans la production. Bellone incarne aussi d’autres personnages et il finit par délivrer des messages positifs: la réconciliation est toujours possible, la solidarité et l’amour aussi. Les désaccords peuvent être gommés.

Cette réalité quasi magique vous parle-t-elle?

Je la préfère à d’autres, c’est certain. J’ai plus de difficulté à approcher des pièces comme «Turandot» ou «Madame Butterfly» de Puccini, par exemple. Leurs livrets sont plus étroits et contraignants, ils laissent moins de marge aux regards novateurs. Peut-on, par exemple, faire abstraction de la Chine quand on touche à «Turandot»? Non, c’est impossible. La conception de contextes nouveaux est plus aisée chez Verdi. Elle est encore plus facile dans des pièces aux livrets abstraits du répertoire contemporain ou du baroque.

Avec ce genre d’ouvrages, le danger de faire des spectacles décoratifs est grand, non?

Oui, et il est de notre responsabilité de rendre «Les Indes Galantes» pertinentes aux yeux du public. Bien sûr, il y a des endroits où l’on pourrait faire du décoratif, mais je ne tiens pas à les investir. Pour chaque œuvre que j’ai abordée par le passé, j’ai toujours fait en sorte que des liens avec le présent puissent se tisser. Je tiens fermement à cette aspiration. Dans ce cas précis, nous avons voulu entrer en résonance avec une ville comme Genève, avec son destin d’épicentre international et de pôle banquier. Ici, le fait de penser à d’autres cultures et les démarches visant à résoudre les conflits dans le monde sont profondément inscrits dans la tradition. En Occident, nous vivons en paix depuis 70 ans, mais je crois que nous commettons une erreur si nous pensons que la paix est l’état naturel de l’être humain. L’histoire a prouvé que ce n’est pas le cas. La mission de l’art, et du théâtre en ce qui me concerne, consiste aussi à alerter et à réagir face aux dangers. C’est ce que nous faisons en quelque sorte avec ces «Indes Galantes».

Lorsque vous abordez pour la première fois une œuvre, par quoi débute votre travail? Quelle est votre méthode?

Je passe par de longues sessions d’écoute de la pièce, et je marche beaucoup, tout aussi longuement. Très souvent, au début du processus, je ressens de grandes frustrations. Je me dis que la pièce est effroyable, que je n’y arriverai jamais. Les idées finissent cependant par surgir et alors, je les teste, je les mets à l’épreuve, et je recompose ainsi, par moi-même, toutes les facettes de l’ouvrage. C’est un peu comme si je devais résoudre le cube de Rubik. Ensuite, j’en parle à l’équipe qui m’entoure.

Vous avez étudié le chant. Qu’est-ce qui vous a fait basculer vers le monde de la mise en scène?

Je crois que si j’avais étudié en Europe, je serais devenue cantatrice professionnelle. Aux États-Unis, hélas, le monde de l’opéra est extrêmement conventionnel et conservateur. Il est régi par le financement privé et par la billetterie. Ici, les maisons sont subventionnées, elles sont dès lors moins obsédées par la question de la réussite financière d’une production. Cela leur permet de faire des choix plus audacieux dans leur programmation. En 2002, je me suis établie en Allemagne. J’ai eu la chance de travailler d’entrée avec des metteurs en scène brillants, qui m’ont fait comprendre combien on peut joindre des images à la musique, lui apporter des histoires de notre temps. J’ai compris alors que l’opéra est un art contemporain et cela m’a donné envie de poursuivre sur cette voie. Enfin, j’aime boire et fumer… ce qui n’est pas fait pour les cantatrices.