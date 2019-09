«J’en ai marre qu’on veuille que je sois quelqu’un d’autre»

Elle débarque en grimaçant en raison de ses heures de sommeil en retard et compense en avalant un grand jus d’orange frais pressé. À cause de vieux réflexes, sans doute, on a immédiatement envie d’utiliser les mots jolie, blonde, douce, lumineuse, joyeuse et solaire quand on évoque Jaël. «C’est vrai que ça m’énerve un peu, sourit-elle en se frottant les yeux. Mes chansons sont souvent tristes et mélancoliques, pas le genre de morceaux qui vous font vous lever et danser. D’ailleurs, tous mes albums, que ce soit en solo ou avec Lunik ou MiNa, sont sortis en automne. J’aime qu’on puisse les écouter enroulés dans une couverture en sirotant une boisson chaude.»

Comme les précédents, «Nothing To Hide» est disponible depuis vendredi. Un disque délicat aux mélodies romantiques mais aux textes forts décrivant une remise en question existentielle. Le single «Done With Fake» (littéralement «marre de ce qui est faux») et son clip où la Bernoise de 40 ans se débarrasse petit à petit de ses artifices pour finir nue et sans la moindre trace de maquillage font parler. Alors cet album lui sert-il de porte-voix pour véhiculer un message fort et encourager à la suivre?

Des pleurs et trop de vin rouge

«Non, je n’aurais vraiment pas cette prétention. Je suis juste quelqu’un d’ordinaire. Une femme, une maman, une épouse, une meilleure amie, une fille et une artiste qui essaie d’être la meilleure possible dans tous ces domaines sans toujours y arriver. Mes albums sont des journaux intimes qui reflètent mes trois ou quatre dernières années. Je n’arrive pas à faire autrement, à moins me livrer. J’écris tout le temps des chansons. Enfin à part quand mon fils Eliah (20 mois) pleure non-stop et que je suis vraiment au bout de ma vie et, croyez-moi, c’est arrivé très souvent au cours de sa première année. Ensuite je regarde quels titres vont bien ensemble et je les relie par un fil rouge. «Done With Fake» est la dernière que j’ai choisie, et pourtant je l’ai écrite il y a presque dix ans, à Londres. J’en possédais une démo affreuse, enregistrée après avoir bu beaucoup trop de vin rouge…»

Un titre qui résonne encore plus fort aujourd’hui quand, à 40 ans, elle comprend qu’elle en a assez du paraître, des gens faux et de toujours devoir atteindre certains standards. «Je me souviens d’avoir vu un portrait de moi dans un magazine. Il y avait quelque chose qui clochait, mais je n’arrivais pas à savoir quoi. C’est mon mari, graphiste, qui a immédiatement dit: «Ils ont photoshoppé le grain de beauté que tu as au-dessus de la lèvre.» C’est fou! J’en ai marre qu’on veuille que je sois quelqu’un d’autre. Je ne sais pas faire semblant. Enfin, je ne suis pas à l’aise avec ça. Quand je chante de vieux morceaux qui parlent de sentiments que j’ai pu ressentir pour quelqu’un dans le passé, je ne triche pas, parce que je revisite qui j’étais à cette époque-là. Ça fait partie de moi.»

Souligner sans se cacher

Ce clip, ces titres de chanson et d’album ne sont donc pas un manifeste, un appel à rejoindre le mouvement body positive (lire ci-contre)? «Ouh là, comme pas mal de jeunes mamans, je suis à des années-lumière de ce qui se passe sur les réseaux. Je ne suis pas une extrémiste. Je ne dis pas «plus de maquillage», je ne veux juste plus qu’on se cache. Souligner nos traits, c’est super; choisir un vêtement parce qu’on trouve qu’il nous va bien et pas seulement parce qu’il est confortable aussi. Il ne faut pas suivre mon clip à la lettre et nous mettre à nous balader tout nus! (Rire.)»

Maternité, crise de la quarantaine, des états traversés par beaucoup de femmes qui se remettent en question. «Je suis comme elles, simplement que j’exprime ces ressentis en musique. Mais pendant un temps, je n’arrivais plus à chanter. On imagine facilement de belles images d’un bébé calmé par la voix de sa mère et les accords d’une guitare. Chez nous, au début, c’était tellement l’inverse! Eliah pleurait de plus belle quand je fredonnais, ce qui était très déstabilisant. Il lui arrive encore de mettre sa main sur ma bouche pour me faire taire. Il perçoit la musique comme une concurrente, comme mon autre amour.»