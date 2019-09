JazzOnze+ annonce les couleurs jazz de l’automne

L’automne est-il déjà à notre porte? Oui, à en croire JazzOnze+, festival qui dévoile la programmation de sa 32e édition, du 30 octobre au 3 novembre. Historiquement installée au Casino de Montbenon, la manifestation lausannoise poursuit l’élargissement géographique amorcé l’an dernier en s’installant quatre soirs au BCV Concert Hall du Flon tout proche.

Le batteur Mark Guiliana (Mehldau, Bowie…), le trio Rymden, la chanteuse Camille Bertault ou encore la jeune trompettiste Yazz Ahmed font partie des belles promesses de ce lieu qui permet à la programmation de varier ses couleurs et de réaliser cette année un très bel équilibre entre découvertes et valeurs plus sûres.

Ces dernières sont évidemment à chercher du côté de la salle Paderewski. Avec le fougueux Mingus Big Band, la maturité voletante de Charles Lloyd ou les délices pop de la chanteuse Youn Sun Nah, sans oublier le concert dominical réunissant le bassiste Dave Holland, le saxophoniste Chris Potter et le joueur de tabla Zakir Hussain, les amateurs de personnalités reconnues ont déjà l’embarras du choix.

À cette offre copieuse vient encore s’ajouter celle de l’Espace Jazz dans les soutes du Casino où s’élaborent les grooves fumants et exotiques. Le funk italien de Nu Guinea, les nouvelles synthèses anglaises incarnées par Kamaal Williams ou le funk-rock éthiopien de Gili Yalo devraient chauffer une salle habituée aux développements moites.

Les nombreuses premières parties qui parsèment ce programme, ainsi que le concert d’Altin Gün aux Docks ou les rendez-vous de la Datcha et de l’EJMA contribuent encore à la touffeur d’une édition 2019 qui s’annonce sous les meilleurs auspices.