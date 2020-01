Jordi Savall retrace les chemins de la folie

Grand interprète des musiques les plus savantes, Jordi Savall a aussi développé une pratique d’improvisation autour des musiques populaires, son instrument, la viole de gambe, étant l’instrument par excellence de la basse continue improvisée. Invité par les Concerts Bach de Lutry ce dimanche 19 janvier (après la Fondation Gianadda à Martigny vendredi 17), le gambiste catalan et ses compagnons d’HespèrionXXI proposent «Folias & Canarios», un voyage sans frontières et en couleurs à travers l’Europe baroque et le Nouveau-Monde, montrant comment certaines danses traditionnelles ont été intégrées progressivement au goût raffiné de l’aristocratie ou métissées par les influences créoles et africaines.

La «Folia» en est l’exemple le plus fascinant. Jordi Savall y a consacré plusieurs disques. C’était à l’origine une danse portugaise associée à des personnages ruraux chantant à tue-tête et en dansant avec vigueur. Un auteur espagnol la décrit ainsi en 1611: «Le bruit en est si grand et le son si hâtif qu’ils ont l’air, les uns et les autres, d’avoir perdu la raison: d’où le nom de «Folia» donné à la danse, mot qui vient du toscan «folle», signifiant vain, fou, sans cervelle, qui a la tête vide.» Au début du XVIe siècle, la ligne de basse de la «Folia» était déjà présente dans des pièces polyphoniques espagnoles, devenant petit à petit «une sorte de matière première du répertoire ibérique vocal et instrumental», adopté finalement par toute l’Europe et l’Amérique latine. Mais Savall fera aussi un clin d’oreille à la tradition celtique.