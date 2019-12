Karine Grasset fera valser la toute nouvelle Usine à Gaz

Elle n’a jamais dirigé de salle de théâtre, mais arrive avec une grande connaissance des milieux culturels romands et un carnet d’adresses bien rempli. Karine Grasset, actuelle secrétaire générale de la Commission romande de diffusion des spectacles (Corodis), sera dès le 1er avril 2020 la nouvelle directrice de l’Usine à Gaz de Nyon. L’association qui gère les lieux l’a choisie parmi 60 postulants pour relever un défi de taille: relancer dès 2021, après trois ans de fermeture pour travaux, un centre doté d’une deuxième salle de spectacle et donner sa ligne artistique à ce futur pôle culturel régional.

La scène, pourtant, elle connaît. Danseuse formée à Montpellier et à Angers, Karine Grasset est arrivée en Suisse en 1996 pour entrer dans la compagnie du chorégraphe lausannois Philippe Saire, avec lequel elle a travaillé durant dix ans. «C’est drôle, car c’est à l’Usine à Gaz de Nyon que j’ai donné ma première création en Suisse. Elle était intitulée «Petite catastrophe naturelle», s’amuse celle qui s’est orientée à sa propre fin de carrière vers une formation en gestion culturelle et a œuvré durant cinq ans dans une association pour la reconversion professionnelle des danseurs. Depuis 2008, Karine Grasset est secrétaire générale de la Corodis, collaborant et côtoyant ainsi tous les acteurs culturels, artistes et directeurs des scènes vaudoises et romandes.

«Elle nous a complètement séduits avec un projet artistique global, par sa personnalité et son entregent. Elle connaît bien l’ADN de l’Usine à Gaz et y apportera son enthousiasme et de nouvelles envies», relève Katyla Labhard, présidente de l’association. Son comité s’était entouré d’une représentante de la Ville et de deux personnalités expertes de la culture romande, Laurence Vinclair, directrice artistique des Docks, et Thierry Luisier, secrétaire général de la Fédération romande des arts de la scène, pour sélectionner la perle rare.

Qu’est-ce qui a motivé Karine Grasset à postuler pour l’Usine? «C’est la conjonction de trois éléments: le caractère du lieu, d’abord, car il a une forte identité. Il a été voulu par les gens de la région, qui ont combattu pour l’obtenir, et il est très ancré dans le territoire.» Elle aura donc à cœur d’y travailler avec la Ville, propriétaire des murs, et l’association qui la gère depuis bientôt 25 ans. Et puis, il y a le moment, diablement stimulant, puisque la petite scène nyonnaise est à un tournant de son histoire avec la création d’une deuxième salle semi-enterrée de 220 places assises. Au final, l’Usine sera toujours un seul lieu, mais avec une double programmation, pour les musiques actuelles dans l’ancienne salle et les arts vivants dans la nouvelle.

Certes, les inclinations de la future directrice vont d’abord au théâtre, à la danse, à la performance, aux spectacles transdisciplinaires et à la médiation culturelle. «La musique n’étant à la base pas mon domaine, une personne sera nommée pour faire la programmation des musiques actuelles.» Troisième élément qui anime Karine Grasset, le contexte. Soit comment faire fonctionner un lieu ouvert à des résidences d’artistes, à la création et aux échanges avec les festivals de la Ville, en accord avec les questions sociétales. Elle recherchera une certaine éthique, aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail qu’en matière de responsabilité écologique. Sa ligne artistique sera plutôt contemporaine, mais dans une forme de spectacles, que ce soit le théâtre, la danse, la performance ou le cirque, qui doit rester lisible. La directrice engagée, il faudra encore compléter l’équipe qui l’entourera une fois les travaux terminés. Car avec l’exploitation de deux salles, l’institution conventionnée avec la Ville et la Région devra aussi doubler son personnel à six ou sept postes. Elle devra aussi pouvoir compter dès l’ouverture, prévue début 2021, sur un budget plus conséquent.