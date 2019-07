L’Estivale Open Air gagne de l’espace à la surface du lac

Quatre soirées typées

Rock, rap francophone en double ration et chanson française seront au menu de l’Estivale, lors de quatre soirées bien typées.



Les amateurs de rock banané ou punk ne rateront pas l’ouverture du mercredi avec les Suédois de The Hives et les Américains de The Offspring.



La variété française sera à l’honneur le vendredi avec Bernard Lavilliers, qui présentera bien son dernier album, «5 minutes au paradis», alors qu’il n’avait pas pu assurer son concert à Sion. Julien Clerc et Pascal Obispo l’accompagneront sur scène.



Enfin, les fans de hip-hop pourront s’en mettre plein les oreilles jeudi et samedi avec Orelsan, Georgio, Hocus Pocus, Disiz la Peste et Roméo Elvis.



L’électro de Petit Biscuit conclura les festivités, samedi soir.